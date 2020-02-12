В Молдове стали потреблять меньше газа - подробности

В январе 2020 года предприятие Moldovagaz поставило конечным потребителям 171,8 миллиона кубометров голубого топлива.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Конечные потребители в январе 2020 года использовали в Молдове на 10 % меньше природного газа, чем за тот же период прошлого года, когда поставки составили 190,5 миллиона кубометров.

Клиенты Moldovagaz в январе 2020 года заплатили за голубое топливо 714,6 миллиона леев, что составляет 96,4% от общей стоимости использованного объема.

Бытовые потребители оплатили 94,0% от стоимости поставок, что на 1,2 % выше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Уровень расчетов со стороны небытовых пользователей составил 94,8% от стоимости использованного голубого топлива, что на 4,4 % больше по сравнению с январем 2019 года.

Самый высокий уровень оплаты в январе 2020 года был обеспечен предприятиями тепло-энергетического сектора. Он равнялся 99,9% от стоимости потребленного газа, что на 0,4 % больше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Более 418 потребителей были отключены от услуг за неуплату счетов, общая сумма которых составляет 1,5 миллиона леев.

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