Проблема кишиневских парковок: есть идея

Нехватку мест для стоянки автомобилей и другие вопросы развития Кишинева попытаются решить при содействии высшего законодательного собрания Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная провела рабочую встречу со столичным градоначальником Ионом Чебаном и его заместителем Виктором Кирондой. Об этом рассказал глава Кишинева на своей странице в Facebook.

Стороны обсудили проблему парковок в молдавской столице, решению которой может помочь передача в ведение примэрии трех из пяти этажей многоуровневого гаража парламента.

Гречаная отметила, что этот вопрос будет поднят на заседании постоянного бюро высшего законодательного собрания.

Чебан, в свою очередь, проинформировал, что "Вскоре будет представлена концепция по обустройству парковок по всей центральной зоне города".

Собеседники также обговорили возможность внесения изменений в некоторые законопроекты с целью повышения ответственности владельцев за недвижимость и прилегающие территории.

Платные парковки в Кишиневе: продолжение следует>>>

Другими темами были повышение уровня безопасности и обустройство общественных мест, эффективное управление отходами с привлечением специалистов в этой области.

Озвученные предложения будут изложены и представлены в соответствии с положениями действующего законодательства.

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