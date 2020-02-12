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Авто на парковке.

Проблема кишиневских парковок: есть идея

© CC0 / Pixabay / manfredrichter
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200212/29178460/grechanaya-i-ceban-obsudili-reshenie-problem-kishineva.html

Нехватку мест для стоянки автомобилей и другие вопросы развития Кишинева попытаются решить при содействии высшего законодательного собрания Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная провела рабочую встречу со столичным градоначальником Ионом Чебаном и его заместителем Виктором Кирондой. Об этом рассказал глава Кишинева на своей странице в Facebook. 

Парковочные барьеры
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Стороны обсудили проблему парковок в молдавской столице, решению которой может помочь передача в ведение примэрии трех из пяти этажей многоуровневого гаража парламента.

Гречаная отметила, что этот вопрос будет поднят на заседании постоянного бюро высшего законодательного собрания.

Чебан, в свою очередь, проинформировал, что "Вскоре будет представлена концепция по обустройству парковок по всей центральной зоне города". 

Собеседники также обговорили возможность внесения изменений в некоторые законопроекты с целью повышения ответственности владельцев за недвижимость и прилегающие территории.

Платные парковки в Кишиневе: продолжение следует>>>

Другими темами были повышение уровня безопасности и обустройство общественных мест, эффективное управление отходами с привлечением специалистов в этой области. 

Озвученные предложения будут изложены и представлены в соответствии с положениями действующего законодательства.

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