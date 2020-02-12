Посольский вопрос: почему кабмин Молдовы решил отозвать ряд дипломатов

Молдавский премьер раскрыл подробности решения правительства об отзыве шестерых послов республики и рассказал, связано ли оно с заявлениями президента.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику рассказал, что решение кабмина об отзыве шестерых послов республики не связано с предыдущими заявлениями президента Игоря Додона о работе дипломатов.

"Во-первых, мы поблагодарили за проделанную работу на протяжении их миссии. У большинства из них истек мандат, поэтому они и были отозваны. Скоро будут назначены новые дипломаты. Не политики, а исключительно дипломаты, которые будут с успехом представлять страну за границей", - сказал Кику.

Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявлял, что "послы Республики Молдова, которые осуществляют свою деятельность за границей, находятся не на курорте. Они получают зарплату за счет налогоплательщиков страны, и мы ждем от них конкретных результатов".

"В противном случае тех, кто не справляется со своими обязанностями и ничего не делает для привлечения инвесторов и для продвижения имиджа Молдовы за рубежом, нужно отозвать", - заявлял Додон.

Кику считает, что президент не обрушивался с критикой на дипкорпус, а лишь просил большего участия послов в продвижении экономических интересов Молдовы.

"Конечно, сегодняшнее решение не имеет никакой связи с заявлением президента", - сказал премьер.

На заседании правительства в среду отозваны посол Молдовы в Румынии и по совместительству в Черногории и Сербии Михай Грибинча, глава дипмиссии республики в Чехии Виталий Русу, посол РМ в Австрии и Словакии, ОБСЕ и ООН Виктор Осипов, посол в Швеции и по совместительству в Финляндии, Норвегии и Исландии Вячеслав Добындэ, руководитель посольства республики в Китае Денис Желималай, а также посол в Болгарии, Северной Македонии и Албании Штефан Горда.

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