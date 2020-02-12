В Тирасполе увековечили память легендарного комкора Григория Котовского

В городе появился мемориальный знак, посвященный нашему земляку, вошедшему в историю в качестве героя Гражданской войны.

ТИРАСПОЛЬ, 12 фев – Sputnik. В Тирасполе открыли памятно-информационную доску, посвященную знаменитому Григорию Котовскому, который в период командования различными воинскими подразделениями проявил себя отважным военачальником.

"На примере таких легендарных личностей и должна воспитываться наша молодежь. Григорий Котовский не только командир и военачальник, он - один из инициаторов создания Молдавской автономной республики в составе Украинской ССР", – цитирует парламентская пресс-служба депутата Григория Дьяченко.

Народный избранник напомнил о том, что в парке "Победа" в Тирасполе комкору установлен памятник. В здании бывшей гостиницы "Париж" расположен музей "Штаб-квартира Котовского". Есть улица, названная его именем.

"Теперь и мемориальная доска появилась. Мы должны делать все возможное для сохранения нашей исторической памяти", – подчеркнул он.

Григорий Иванович Котовский родился 24 июня 1881 года в молдавском селе Хынчешты (ныне районный центр). В мае 1917 года был отправлен на румынский фронт. За храбрость награжден Георгиевским крестом и произведен в прапорщики.

В 1919 году назначен командиром кавалерийской бригады. С декабря 1920 года – командир кавалерийской дивизии. В октябре 1922 года назначен командиром кавалерийского корпуса.

За боевые заслуги награжден тремя орденами Красного Знамени и почетным революционным оружием – инкрустированной кавалерийской шашкой. Награды хранятся в Центральном музее Вооруженных Сил в Москве.

Образ Григория Котовского запечатлен в пяти литературных произведениях и в восьми художественных фильмах.

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