20:26 12 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.24
  • USD17.63
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.72
Поиск
Памятная доска в Тирасполе, посвященная Григорию Котовскому

В Тирасполе увековечили память легендарного комкора Григория Котовского

© CC BY 4.0 / Парламентсткая пресс-служба непризнанной ПМР
Общество
Получить короткую ссылку
2510
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200212/29178828/v-tiraspole-uvekovechili-pamyat-legendarnogo-komdiva-grigoriya-kotovskogo.html

В городе появился мемориальный знак, посвященный нашему земляку, вошедшему в историю в качестве героя Гражданской войны.

ТИРАСПОЛЬ, 12 фев – Sputnik. В Тирасполе открыли памятно-информационную доску, посвященную знаменитому Григорию Котовскому, который в период командования различными воинскими подразделениями проявил себя отважным военачальником.

"На примере таких легендарных личностей и должна воспитываться наша молодежь. Григорий Котовский не только командир и военачальник, он - один из инициаторов создания Молдавской автономной республики в составе Украинской ССР", – цитирует парламентская пресс-служба депутата Григория Дьяченко.

Народный избранник напомнил о том, что в парке "Победа" в Тирасполе комкору установлен памятник. В здании бывшей гостиницы "Париж" расположен музей "Штаб-квартира Котовского". Есть улица, названная его именем.

"Теперь и мемориальная доска появилась. Мы должны делать все возможное для сохранения нашей исторической памяти", – подчеркнул он.

Памятная доска в Тирасполе, посвященная Григорию Котовскому
© CC BY 4.0 / Парламентсткая пресс-служба непризнанной ПМР
Церемония открытия памятного знака.

Григорий Иванович Котовский родился 24 июня 1881 года в молдавском селе Хынчешты (ныне районный центр). В мае 1917 года был отправлен на румынский фронт. За храбрость награжден Георгиевским крестом и произведен в прапорщики.

В 1919 году назначен командиром кавалерийской бригады. С декабря 1920 года – командир кавалерийской дивизии. В октябре 1922 года назначен командиром кавалерийского корпуса.

За боевые заслуги награжден тремя орденами Красного Знамени и почетным революционным оружием – инкрустированной кавалерийской шашкой. Награды хранятся в Центральном музее Вооруженных Сил в Москве.

Образ Григория Котовского запечатлен в пяти литературных произведениях и в восьми художественных фильмах.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Шубин: Котовский – забыть нельзя героизировать
Мавзолей Котовского – снос или ремонт: какая судьба ждет останки героя
Теги:
Григорий Котовский, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина во время шторам Сиара в Нидерландах - людей просто сдувает шквалистым ветром.
Шторм "Сиара" настиг Европу, жители ряда стран - в ужасе: фото
Реальное состояние мемориала Вечность в Кишиневе: что показала инспекция
Реальное состояние мемориала "Вечность" в Кишиневе: что показала инспекция
Аварии на дорогах Молдовы 2019
Каковы основные причины ДТП на дорогах Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться