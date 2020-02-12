Плач мемориала "Вечность" в Кишиневе: как будут решать проблемы комплекса

Как корреспонденты Sputnik Молдова вместе с министром обороны и другими чиновниками инспектировали комплекс воинской славы в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Мемориальный ансамбль "Вечность" по праву можно считать объектом гордости молдавской столицы. Эта архитектурная композиция поразит любого человека своим величием и лаконичной выразительностью. Во всяком случае так было до того, как комплекс пришел в то плачевное состояние, в котором он пребывает уже годы.

В ходе подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы молдавские власти изучили состояние мемориала "Вечность". Корреспонденты Sputnik Молдова прошли вместе с инспекторами по объекту и узнали, каково реальное состояние дел.

"Определили, что основные работы будут проводиться у Вечного огня, у плит, на которых написаны имена захороненных здесь, и другие, на мой взгляд, срочные работы, которые необходимо тут провести", - заявил министр обороны Виктор Гайчук.

По его словам, общими усилиями можно успеть сделать все для того, чтобы комплекс к 9 мая был обновлен.

Ансамбль находится, прямо скажем, в не очень хорошем состоянии, заявил вице-примар Кишинева Виктор Киронда.

"Некачественные работы были выполнены – это все видно. Все расходится, все расползается", - сказал он.

Работы по восстановлению комплекса начнутся в самое ближайшее время. Уже в понедельник состоится заседание экспертной группы, на которой планируется детально обсудить ход предстоящих работ.

"Все задействованные здесь структуры – Минобороны, Минфин, примэрия Кишинева – примерно оценили объем предстоящих действий, которые необходимо предпринять", - отметил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Вечный огонь и памятная стела

Центральный элемент мемориального комплекса – памятная стела - монумент из красного камня высотой в 25 метров. Пять лучей пирамиды представляют собой стилизованные изображения винтовок. У основания пирамиды горит Вечный огонь. В настоящее время в реставрации нуждаются как сам монумент, так и комплекс Вечного огня.

© Sputnik / Miroslav Rotari Фрагмент памятной стелы.

"В моем понимании, это самое главное, что нужно сделать. Потому что проблему с бордюрами, к примеру, можно решить за неделю", - сказал Гайчук.



© Sputnik / Miroslav Rotari Вечный огонь.

Внешний вид памятных стел и проблемы с безопасностью

Вдоль северо-западной стороны мемориала расположено шесть каменных монументальных барельефов, символизирующих несколько этапов войны с ее начала и до дня Победы.

Инспекторы констатировали многочисленные трещины, слабую штукатурка и ржавчину, которая въелась в тело панно.

"Видно невооруженным глазом, что разрушается. То есть помимо проблемы внешнего вида, есть еще и нюанс, связанный с безопасностью", - сказал Гайчук.

© Sputnik / Miroslav Rotari Памятные барельефы (вид сзади).

Эксперты предложили установить на барельефы небольшие навесы, которые защитят конструкции от влаги и последующего разрушения.

У подножия инсталляций, вдоль аллеи, заложено 155 мраморных плит с именами погибших воинов. Эти памятники также нуждаются в ремонте.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мраморные плиты.

Неточности и исправление ошибок

Аллея Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы — уроженцев Молдовы. Эти имена, более 20 лет назад содранные с Арки Победы на центральной площади Кишинева, были увековечены здесь, на мемориале, во время реставрации. Но одна из плит Аллеи, упав, рассыпалась в прах, а остальные могут рухнуть в любой момент. А все потому, что их никак не закрепили во время создания этого мини-комплекса.

© Sputnik / Miroslav Rotari Аллея Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы — уроженцев Молдовы.

Министр прокомментировал и неточности в званиях героев, чьи имена увековечены в мраморных плитах.

"Все будет исправлено. Более того, историки нашли неточности, обнаружили еще героев Советского союза, полных кавалеров Орденов Славы, которые приравниваются к героям. Все исправим и дополним", - сказал Гайчук.

Глава Минобороны к этому добавил, что несущие конструкции необходимо укрепить, поскольку "видно, что плиты уже шатаются – от ветра они могут упасть, сломаться и повредить что-то".

Проблема границ

Территория мемориала "Вечность", хоть и имеет четкую границу с Армянским кладбищем, но — лишь на бумаге, то есть, на карте или плане. По факту же оба некрополя, военный и гражданский, сливаются, и новые захоронения Армянского кладбища наступают на мемориал.

"Граница между двумя кладбищами буквально стерлась за последние несколько лет. То, что здесь происходит, - это тема отдельного разговора. Важно сделать так, чтобы воинское кладбище было отделено от гражданского", - сказал председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, решить проблему можно благодаря использованию живой изгороди - кустарников, которые планируется высадить на своеобразной меже между двумя некрополями.

Министр обороны согласился, что это хорошая идея, отметив, что необходимо привести в порядок все зеленые насаждения на мемориале.

Другие проблемы мемориального комплекса

Глава Минбороны обратил внимание и на плачевное состояние плитки, которой вымощена территория мемориала, а также бордюров.

Здание комендатуры также находится в удручающем положении – облицовка фасада отходит, фундамент просел. Министр отметил, что судьба этого объекта также будет решена, но эта проблема не первоочередная.

Кроме того, Гайчук попросил привести в порядок и памятника "Скорбящей матери", который находится на территории комплекса.

Безопасность мемориала

Немаловажный момент касается безопасности мемориала "Вечность". На вопрос корреспондента Sputnik о том, как Минобороны намерено охранять комплекс, министр отметил, что будут приняты необходимые меры.

"Обращусь к министру внутренних дел, чтобы установить здесь пост карабинеров. Буду настоятельно проесть его об этом. Постараюсь, чтобы и национальная армия уделяла особое внимание охране этого объекта", - сказал Гайчук.

Делается это в первую очередь для того, чтобы предотвратить акты вандализма. В 2019 году неизвестные украли два бронзовых венка, которые украшали вход на территорию мемориального комплекса.

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