Приостановка проверок на предприятиях: кабмин против

Министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый заявил, что аргументы авторов проекта не обоснованы.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Законодательная инициатива о введении моратория на государственные проверки микро-, малых и средних предприятий принадлежит депутатам от партии "Платформа DA".

Правительство на заседании, состоявшемся в среду, дало отрицательное заключение по законопроекту.

Аргумент авторов документа о том, что данная мера предлагается, поскольку "государство не предоставляет налоговые льготы малым и средним предприятиям", был расценен как "необоснованный и неактуальный".

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Харя заявил, что инициаторы должны были учесть одно обстоятельство.

"Когда в 2016 году вводился мораторий, он основывался на анализе того, к чему мы стремимся. Нельзя вводить мораторий просто так", - подчеркнул он.

Он уточнил, что на тот момент было сокращено количество разрешительных документов и контролирующих органов, внесено изменение в законодательство о малых и средних предприятиях, благодаря чему удалось добиться результата.

В то же время статистика говорит, что в последние три года в Молдове больше предприятий закрывается, чем открывается, и многие предприниматели указывают, что причиной этого является госконтроль.

Глава ТПП призвал власти и представителей бизнес-среды к диалогу, чтобы прийти к общему знаменателю.

"Если предприниматель считает, что через деятельность контрольного органа были нарушены его законные права, он вправе оспаривать его контроль и/или результаты”, - подчеркивается в заключении кабинета министров.

Там же отмечено, что "недовольство некоторых предпринимателей в конкретных случаях не является основанием для приостановления проверок".

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