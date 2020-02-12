Приостановка проверок на предприятиях: кабмин против

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Законодательная инициатива о введении моратория на государственные проверки микро-, малых и средних предприятий принадлежит депутатам от партии "Платформа DA".
Правительство на заседании, состоявшемся в среду, дало отрицательное заключение по законопроекту.
Аргумент авторов документа о том, что данная мера предлагается, поскольку "государство не предоставляет налоговые льготы малым и средним предприятиям", был расценен как "необоснованный и неактуальный".
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Харя заявил, что инициаторы должны были учесть одно обстоятельство.
"Когда в 2016 году вводился мораторий, он основывался на анализе того, к чему мы стремимся. Нельзя вводить мораторий просто так", - подчеркнул он.
В то же время статистика говорит, что в последние три года в Молдове больше предприятий закрывается, чем открывается, и многие предприниматели указывают, что причиной этого является госконтроль.
Глава ТПП призвал власти и представителей бизнес-среды к диалогу, чтобы прийти к общему знаменателю.
"Если предприниматель считает, что через деятельность контрольного органа были нарушены его законные права, он вправе оспаривать его контроль и/или результаты”, - подчеркивается в заключении кабинета министров.
Там же отмечено, что "недовольство некоторых предпринимателей в конкретных случаях не является основанием для приостановления проверок".
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