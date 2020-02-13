10:16 13 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.67
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.72
Поиск
Простуда

В Приднестровье растет число заболевших ОРВИ и гриппом

© CC0 / Pixabay / Mojpe
Общество
Получить короткую ссылку
5 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200213/29178356/v-pridnestrove-rastet-chislo-zabolevshikh-orvi-i-grippom.html

На прошлой неделе с острыми инфекциями верхних дыхательных путей были госпитализированы 236 человек.

ТИРАСПОЛЬ, 13 фев – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация по острым инфекциям верхних дыхательных путей в Приднестровье оценивается как неблагополучная. За прошлую неделю зарегистрировано 4809 случаев (на предыдущей неделе – 3552), из них тяжелых – 171.

"Выявлено 10 случаев гриппа - в Тирасполе и Рыбницком районе. Госпитализированы 236 человек", - сообщили в Минздраве Приднестровья.

© Sputnik / Александр Кондратюк
Ситуация с гриппом и ОРВИ в столице: последние данные мэрии
Рост заболеваемости (в сравнение с предыдущей неделей) отмечается на всех административных территориях, наибольший показатель в Каменском районе – на 86%.

На прошлой неделе в связи с высоким уровнем заболеваемости практически в каждом городе проводились карантинные мероприятия. В Тирасполе, например, учебный процесс был приостановлен в 12 классах, в Григориополе – в 8 классах.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Доктор для тебя: куда поедут группы медиков в феврале
Число зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess вновь выросло
Теги:
грипп, ОРВИ, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина во время шторам Сиара в Нидерландах - людей просто сдувает шквалистым ветром.
Шторм "Сиара" настиг Европу, жители ряда стран - в ужасе: фото
Дональд Трамп пообещал создать в США самые мощные ядерные силы в мире.
Дональд Трамп пообещал создать в США "самые мощные ядерные силы в мире"
Аварии на дорогах Молдовы 2019
Каковы основные причины ДТП на дорогах Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться