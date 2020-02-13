В Приднестровье растет число заболевших ОРВИ и гриппом

На прошлой неделе с острыми инфекциями верхних дыхательных путей были госпитализированы 236 человек.

ТИРАСПОЛЬ, 13 фев – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация по острым инфекциям верхних дыхательных путей в Приднестровье оценивается как неблагополучная. За прошлую неделю зарегистрировано 4809 случаев (на предыдущей неделе – 3552), из них тяжелых – 171.

"Выявлено 10 случаев гриппа - в Тирасполе и Рыбницком районе. Госпитализированы 236 человек", - сообщили в Минздраве Приднестровья.

Рост заболеваемости (в сравнение с предыдущей неделей) отмечается на всех административных территориях, наибольший показатель в Каменском районе – на 86%.

На прошлой неделе в связи с высоким уровнем заболеваемости практически в каждом городе проводились карантинные мероприятия. В Тирасполе, например, учебный процесс был приостановлен в 12 классах, в Григориополе – в 8 классах.

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