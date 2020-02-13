В Дубоссарах оцифруют информацию об участниках Великой Отечественной войны

ТИРАСПОЛЬ, 13 фев – Sputnik. В Дубоссарах информацию об участниках Великой Отечественной войны, которые работали в городе и селах района в послевоенное время, передадут на электронные носители. Информацию в бумажном варианте предоставит Дубоссарский Совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил.
"Списки были подготовлены к 30-летию Великой Победы и включают в себя полную информацию об участниках войны, работавших на предприятиях и в организациях Дубоссар и сел района, - рассказали в местной администрации.
"Информация представляет большую историческую ценность как для города и района, так и для каждой семьи, в которой есть свои герои. Списки будут опубликованы на сайте города, и посетители сайта смогут найти сведения о своих родных и близких", - пояснила замглавы администрации по социальным вопросам Наталия Кравец.
В Дубоссарах также продолжается работа по формированию Книги Памяти о героях войны. Информация регулярно пополняется и обновляется. Найти ее тоже можно будет на сайте города.
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