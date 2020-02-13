Землетрясение неизбежно: что ожидать и какому риску подвергается Молдова

Сейсмолог рассказал, что произойдет с Молдовой, если сила землетрясения превысит 6 баллов по шкале Рихтера, и устоят ли новые многоэтажные здания.

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. В четверг утром сейсмические приборы Института исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP) Румынии зафиксировали три землетрясения подряд в течение нескольких часов. Толчки были небольшими, магнитудой от 2.0 до 2,7. В этот раз эпицентр землетрясения была не Вранча, а Западная Молдова - уезд Васлуй.

Современное развитие сейсмологии не позволяет с точностью предсказать, когда произойдут подземные толчки. Однако ряд последних исследований показывают, что сильное землетрясение неизбежно, сказал в радиостудии Sputnik Молдова директор Института геологии и сейсмологии АН РМ Игорь Никоара.

По словам сейсмолога, статистика показывает, что раз в 36-37 лет происходят сильные землетрясения с эпицентром в Карпатах, в районе Вранча. Эти землетрясения также сильно ощущаются в нашей стране. Деятельность специалистов Института геологии и сейсмологии направлена ​в том числе и ​на оценку сейсмического риска, которому подвергается Молдова.

"Ни один ученый в мире не может точно предсказать, когда произойдет землетрясение. В целом, мы можем обнаружить некоторые явления, которые указывают на то, что землетрясение может произойти, но его силу и местоположение невозможно прогнозировать. Последнее сильное землетрясение произошло в 1977 году. К счастью, пострадавших в Кишиневе не было", - сказал Игорь Никоара.

Специалист сообщил, что в четверг, 13 февраля, в 14.00, в Малом зале Академии наук в Кишиневе состоится публичная лекция "Проблемы снижения сейсмического риска, которому подвергается территория Республики Молдова". На мероприятие приглашены члены Академии наук, эксперты по сейсмологии, научные исследователи, преподаватели, студенты и заинтересованные лица.

"Цель этой лекции состоит в том, чтобы рассказать людям о том, что мы живем в районе, подверженном сейсмическому риску, о решениях по снижению этого риска и о том, как мы должны вести себя в случае землетрясения", - сказал Никоара.

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В ходе передачи на радио Sputnik Молдова сейсмолог предположил, что в случае землетрясения силой более 6 баллов по шкале Рихтера материальные потери в Республике Молдова будут колоссальными - около 1,5 миллиарда долларов.

Эксперт подчеркнул, что сооружения, построенные до 1950-х годов, более уязвимы, так как они были возведены до внедрения в строительство правил по сейсмостойкости. Что касается новых блоков, "только сильное землетрясение сможет оценить их устойчивость", - сказал Никоара.

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