Смертельная опасность - что запретят ввозить в Молдову из Украины

В республике будет действовать полный запрет на ввоз мяса птицы и куриных яиц из соседней Украины, пока эксперты Всемирной организации здравоохранения не сообщат, что делать это безопасно.

КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. Ввоз куриных яиц и мяса птиц из соседней Украины в Молдову будет запрещен. Ограничения актуальны до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не объявит, что на Украине нет опасности распространения птичьего гриппа.

Решение о запрете импорта на территорию страны мяса птиц и куриных яиц из соседней Украины было принято на заседании кабинета министров РМ в минувшую среду. © Sputnik / Сергей Компанийченко Птичий грипп разбушевался: Беларусь уже ограничила ввоз птицы с Запада

В конце января текущего года в Немировском районе Винницкой области Украины была зафиксирована массовая гибель несушек. Об этом сообщали в Государственной продовольственной потребительской службе соседней страны.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе 19 января установлен диагноз на грипп птиц", - говорилось в официальном сообщении.

По распространенной информации, на частном предприятии "Хутор", где была зафиксирована массовая вспышка птичьего гриппа, содержали порядка 98 тысяч голов кур-несушек.

Вирус птичьего гриппа передается человеку через непосредственный контакт с инфицированными птицами (живыми или мертвыми), поверхностью, зараженной секрецией или выделениями инфицированных птиц. По состоянию на 2020 год не было никаких случаев заражения человека птичьим гриппом от человека. © Sputnik / Илья Питалев Биоугроза населению России: Минздрав о коронавирусной инфекции в Азии

С 1997 года было зарегистрировано более 100 подтвержденных случаев заражения людей вирусами птичьего гриппа. Попадая в человеческий организм, вирус птичьего гриппа инкубируется в нем до двух недель, средняя продолжительность периода инкубации вируса – около трех дней.

После этого патология проявляется следующими симптомами: инфекционно-токсические (боль в мышцах, высокая температура, озноб); респираторные (насморк, сухой кашель, фарингит, кровотечение из носа или десен, острая дыхательная недостаточность); желудочно-кишечные (рвота, боль в области живота). Параллельно может развиваться острая пневмония.

По статистике, около 70 процентов случаев инфицирования заканчиваются смертью человека.

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