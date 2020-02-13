На вес золота: в Молдове подорожает картофель

Стоимость большинства овощей в республике скоро может увеличиться, особенно это ударит по карману любителей картофеля.

КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. Жителям республики надо быть готовыми к подорожанию ряда овощей и, особенно, картофеля. Об этом напоминают эксперты.

Во-первых, в начале марта у православных христиан начинается Великий пост, а значительная часть граждан страны постятся и употребляют в пищу исключительно продукты растительного происхождения. И блюда из картофеля будут весьма кстати.

Так что, со 2 марта по 18 апреля надо быть готовыми раскошелиться за возможность духовного смирения.

А во-вторых, согласно данным мониторинга специализированного международного портала eastfruit.com, Молдова к середине февраля очередной раз заняла позицию лидера в региональном "топе" оптовых цен на картофель.

Причем, сравнительно высокие средние цены на картофель ($0,29-0,30/кг) оптом на молдавском рынке стабильно держатся почти всю нынешнюю зиму – несмотря на активный импорт этого товара из Беларуси, а также наличие запасов отечественной продукции - они невелики.

Почему в стране не хватает картошки

В отрасли производства картофеля сложилась сложная ситуация, связанная с постоянным сокращением площадей под посадку этой культуры в республике. Смену приоритетов молдавские сельхозпроизводители начали в середине "нулевых", однако эффект от таких решений ощущается сейчас.

К 2019 году площади, занятые картофелем в республике, сократились вплоть до 19 тысяч гектаров. Собираемый с них урожай способен покрыть лишь 60% внутреннего потребительского спроса в Молдове. Остальное приходится импортировать.

Ситуация привела к росту цен на картофель в республике. В сложившихся обстоятельствах прогноз руководства отраслевой ассоциации на предстоящий сезон пессимистичен: сельхозплощади под картофелем не вырастут, а, возможно, и снизятся.

Соответственно, зависимость внутреннего рынка Молдовы от импорта повысится еще больше.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK