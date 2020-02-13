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Бессмертный полк воинов афганцев в Тирасполе

Как в Приднестровье вспомнят воинов-афганцев

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200213/29183371/kak-v-pridnestrove-vspomnyat-voinov-afgantsev.html

В регионе каждый год проходят памятные мероприятия, посвященные выводу советских войск из Афганистана.

ТИРАСПОЛЬ, 13 фев – Sputnik. День последнего этапа вывода советских войск из Афганистана отмечают 15 февраля, в Приднестровье памятные мероприятия начнутся с 13 февраля.

В Тирасполе в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоится урок памяти "Афганистана память живая". Вплоть до 15 февраля во всех городах и в различных населенных пунктах региона пройдут встречи с воинами-афганцами и концерты, посвященные памятной дате. Все основные мероприятия намечены непосредственно в день вывода советских войск из Афганистана.

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На Мемориале Славы в главном городе Приднестровья – в Тирасполе, 15 февраля пройдет митинг памяти. Шествие начнется от кинотеатра "Тирасполь". В клубе села Кременчуг в этот день состоится церемония возложения цветов "Мы помним ваши имена", а в филиале № 4 Центральной библиотечной системы презентуют книжно-иллюстративную выставку "Мы славим вас, отечества сыны". Вечером в клубе села намечен вечер-встреча "Ваши имена навеки в нашем сердце".

Митинги памяти пройдут и в других городах – Бендерах, Григориополе, Дубоссарах, Рыбнице. В некоторых из населенных пунктов в память о событии состоятся различные спортивные соревнования.

Например, в рыбницком центре "Салют" пройдет первенство по шахматам, в бендерской спортивной детско-юношеской школе им. Г.Н. Баданова - турнир по дзюдо. В Бендерах в школе № 11 17 февраля стартуют военно-спортивные соревнования, а 22 февраля в Доме детско-юношеского творчества состоится XX турнир по жиму штанги лежа.

За почти 10 лет через Афганскую войну прошло свыше полумиллиона советских военнослужащих, более 15 тысяч из них погибли. В военных действиях в Афганистане участвовало 2200 жителей региона, 54 из которых не суждено было вернуться домой живыми.

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Теги:
вывод советских войск из Афганистана, война в Афганистане, Афганистан, афганцы, Приднестровье


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