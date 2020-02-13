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Примэрия Кишинева, архивное фото.

Петербург помогает Кишиневу: как будут реабилитировать молдавскую столицу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200213/29184192/peterburg-pomogaet-kishinevu-kak-budut-reabilitirovat-moldavskuyu-stolitsu.html

В Кишиневе с официальным визитом находится делегация мэрии Санкт-Петербурга, специалисты из северной столицы РФ помогут молдавским коллегам в разработке ряда проектов по реабилитации инфраструктуры города.

КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. С 12 по 14 февраля представители институтов по урбанистическому проектированию и развитию от исполнительной власти Санкт-Петербурга находятся в Кишиневе, чтобы предоставить поддержку, экспертизу и обмен передовым опытом в разработке проектов по модернизации столицы.

O delegație din Sankt Petersburg, este în vizită la Primăria Chișinău
© Photo : Facebook / Iv Ceban
O delegație din Sankt Petersburg, este în vizită la Primăria Chișinău

На протяжении этих двух дней делегация из Санкт-Петербурга вместе с представителями из муниципальных подразделений по общественному транспорту, архитектуре и урбанизму, а также муниципального проектного института "Chisinau-Ppoiect" посетит несколько стратегических объектов в Кишиневе, которые будут полностью реабилитированы.

Делегация из Санкт-Петербурга посетила примэрию Кишинева с ответным визитом
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Делегация из Санкт-Петербурга посетила примэрию Кишинева с ответным визитом
"Мы ценим поддержку со стороны Санкт-Петербурга и считаем, что их опыт, поддержка и экспертиза необходимы нам, так как у нас много проектов и объектов для разработки и реализации", - заявил генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан.

Среди проектов, помощь в разработке которых окажут специалисты мэрии Санкт-Петербурга, - реабилитация парков и зон отдыха в молдавской столице, интенсификация работы муниципальных предприятий "Exdrupo", Управления электротранспорта, "Ассоциации зеленого хозяйства", Станции по очистке сточных вод. Также члены делегации из Санкт-Петербурга проведут мониторинг состояния здания кишиневского цирка и дадут рекомендации по способам восстановления уникального кишиневского культурного объекта.

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Теги:
инфраструктура, реабилитация, Кишинев, Санкт-Петербург


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