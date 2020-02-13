Петербург помогает Кишиневу: как будут реабилитировать молдавскую столицу

В Кишиневе с официальным визитом находится делегация мэрии Санкт-Петербурга, специалисты из северной столицы РФ помогут молдавским коллегам в разработке ряда проектов по реабилитации инфраструктуры города.

КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. С 12 по 14 февраля представители институтов по урбанистическому проектированию и развитию от исполнительной власти Санкт-Петербурга находятся в Кишиневе, чтобы предоставить поддержку, экспертизу и обмен передовым опытом в разработке проектов по модернизации столицы.

© Photo : Facebook / Iv Ceban O delegație din Sankt Petersburg, este în vizită la Primăria Chișinău

На протяжении этих двух дней делегация из Санкт-Петербурга вместе с представителями из муниципальных подразделений по общественному транспорту, архитектуре и урбанизму, а также муниципального проектного института "Chisinau-Ppoiect" посетит несколько стратегических объектов в Кишиневе, которые будут полностью реабилитированы.

© Photo : Facebook / Iv Ceban Делегация из Санкт-Петербурга посетила примэрию Кишинева с ответным визитом

Среди проектов, помощь в разработке которых окажут специалисты мэрии Санкт-Петербурга, - реабилитация парков и зон отдыха в молдавской столице, интенсификация работы муниципальных предприятий "Exdrupo", Управления электротранспорта, "Ассоциации зеленого хозяйства", Станции по очистке сточных вод. Также члены делегации из Санкт-Петербурга проведут мониторинг состояния здания кишиневского цирка и дадут рекомендации по способам восстановления уникального кишиневского культурного объекта.

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