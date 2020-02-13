Не все потеряно - как можно возродить молдавские села

Села Молдовы в значительной степени пострадали от процессов миграции населения, однако граждане республики, работающие за рубежом, могут помочь в восстановлении своей малой родины.

КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. Граждане Молдовы, работающие за рубежом, все больше заинтересованы оказывать финансовую помощь своей малой родине, пишет сайт sputnik.md.

Это доказывает растущее число воплощенных проектов, которые удалось реализовать благодаря средствам, приходящим из-за границы от трудовых мигрантов.

По словам координатора программ Конгресса местных публичных властей (CALM) Александру Осадчего, формируя ассоциации соотечественников, граждане Молдовы делают все возможное для того, чтобы помочь примэриям своих сел привлечь инвестиции и воплотить важные проекты.

"Ассоциации соотечественников предоставляют большую поддержку местной публичной власти, ведь мы знаем, как складывается ситуация в ряде сел Молдовы. Самая большая из проблем - отсутствие кадров в регионах страны. Очень сложно найти грамотных юристов, людей, занимающихся разработкой инфраструктурных проектов. Вот здесь нам и помогают ассоциации молдавских соотечественников", - заявил Осадчий в эфире радиостудии Sputnik Молдова. © Sputnik Сто строк о наболевшем: исповедь умирающего молдавского села

Отсутствие сотрудничества между представителями частного сектора экономики и местной публичной властью является другой важной проблемой, уточнил представитель CALM.

"Некоторые заявляют о том, что инвесторы не заинтересованы инвестировать средства в развитие определенного населенного пункта или, вообще, в экономику республики. Это - неверно, поскольку частные инвесторы не все сходятся в своих предпочтениях, есть и те, кто заинтересован вкладывать средства", - отметил собеседник.

Еще одно неиспользованное поле деятельности, по словам представителя CALM, - тесное сотрудничество примэрий молдавских сел с мэриями крупных зарубежных городов. Осадчий подчеркивает: многие граждане Молдовы сейчас живут в больших городах Италии, Франции, других стран.

Сотрудничество на уровне администраций молдавских сел и зарубежных городов могло бы позитивно отразиться и на развитии инфраструктуры здесь, в регионах Молдовы, поскольку нам есть чему поучиться у коллег из-за границы, уверен собеседник. А граждане Молдовы могли бы поспособствовать процессу привлечения инвестиций.

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