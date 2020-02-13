15:25 13 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.67
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.72
Поиск
Скорая помощь

Из-за плохих дорог в машине скорой помощи вылетело стекло

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
34 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200213/29185918/iz-za-plokhikh-dorog-v-mashine-skoroy-pomoschi-vyletelo-steklo.html

Экипаж медиков на автомобиле УАЗ был направлен по вызову в село Кухурештий де Сус для оказания помощи двухмесячному ребенку.

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи (CNAMUP) объяснил, почему не было бокового стекла в машине, которая везла маленького пациента из села Кухурештий де Сус, Флорештского района.

Видеозапись, сделанная одним из пассажиров машины скорой помощи, попала в социальные сети, а затем и в прессу. На видео видно, что в микроавтобусе нет бокового стекла справа от водителя, а оконный проем закрыт картоном.

В сообщении, опубликованном CNAMUP, сообщается, что автомобиль "Соболь", который обычно обслуживает этот район, находился на плановом ремонте в Бельцах. Поэтому на маршрут вывели резервную машину марки УАЗ.

Резервный автомобиль был направлен по вызову в село Кухурештий де Сус для оказания помощи двухмесячному ребенку. Однако из-за плохой дороги у микроавтобуса вылетело переднее боковое стекло.

Прибыв по вызову, фельдшер оказал ребенку первую медицинскую помощь, присвоив экстренному случаю красный код. Было принято решение срочно доставить ребенка в больницу. На ремонт двери не было времени, и водитель принял решение закрыть оконный проем подручным материалом.

Центр скорой помощи отметил, что когда УАЗ отправился на вызов, машина была в полном порядке.

Медицинское учреждение также заявило, что автопарк службы скорой помощи в Молдове планировалось обновить, купив 168 новых автомобилей, в том числе 35 "реанимобилей". Однако прежнее руководство министерства здравоохранения, труда и социальной защиты остановило процедуру покупки, заподозрив организаторов конкурса в коррупции.

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Итоги обысков Национальном центре скорой помощи: в НАЦ заявили о задержаниях

"Недавно министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну объявила, что процесс закупки машин скорой помощи был прозрачным, законным, и договор о закупках не будет расторгнут, так как по этому случаю не существует никакого уголовного дела", - говорится в сообщении CNAMUP.

В октябре 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски в помещениях CNAMUP в связи с организацией закупок машин скорой помощи.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Завершена реконструкция Центра скорой помощи в Тирасполе
В Национальном центре скорой помощи проходят обыски
Теги:
скорая помощь


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина во время шторам Сиара в Нидерландах - людей просто сдувает шквалистым ветром.
Шторм "Сиара" настиг Европу, жители ряда стран - в ужасе: фото
Дональд Трамп пообещал создать в США самые мощные ядерные силы в мире.
Дональд Трамп пообещал создать в США "самые мощные ядерные силы в мире"
Аварии на дорогах Молдовы 2019
Каковы основные причины ДТП на дорогах Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться