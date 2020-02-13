Из-за плохих дорог в машине скорой помощи вылетело стекло

Экипаж медиков на автомобиле УАЗ был направлен по вызову в село Кухурештий де Сус для оказания помощи двухмесячному ребенку.

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Национальный центр догоспитальной скорой медицинской помощи (CNAMUP) объяснил, почему не было бокового стекла в машине, которая везла маленького пациента из села Кухурештий де Сус, Флорештского района.

Видеозапись, сделанная одним из пассажиров машины скорой помощи, попала в социальные сети, а затем и в прессу. На видео видно, что в микроавтобусе нет бокового стекла справа от водителя, а оконный проем закрыт картоном.

В сообщении, опубликованном CNAMUP, сообщается, что автомобиль "Соболь", который обычно обслуживает этот район, находился на плановом ремонте в Бельцах. Поэтому на маршрут вывели резервную машину марки УАЗ.

Резервный автомобиль был направлен по вызову в село Кухурештий де Сус для оказания помощи двухмесячному ребенку. Однако из-за плохой дороги у микроавтобуса вылетело переднее боковое стекло.

Прибыв по вызову, фельдшер оказал ребенку первую медицинскую помощь, присвоив экстренному случаю красный код. Было принято решение срочно доставить ребенка в больницу. На ремонт двери не было времени, и водитель принял решение закрыть оконный проем подручным материалом.

Центр скорой помощи отметил, что когда УАЗ отправился на вызов, машина была в полном порядке.

Медицинское учреждение также заявило, что автопарк службы скорой помощи в Молдове планировалось обновить, купив 168 новых автомобилей, в том числе 35 "реанимобилей". Однако прежнее руководство министерства здравоохранения, труда и социальной защиты остановило процедуру покупки, заподозрив организаторов конкурса в коррупции.

"Недавно министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну объявила, что процесс закупки машин скорой помощи был прозрачным, законным, и договор о закупках не будет расторгнут, так как по этому случаю не существует никакого уголовного дела", - говорится в сообщении CNAMUP.

В октябре 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски в помещениях CNAMUP в связи с организацией закупок машин скорой помощи.

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