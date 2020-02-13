Жизнь молдавских сел: что изменилось в 2019-м в ряде населенных пунктов

С 2019 года порядка 130 тысяч жителей 44 населенных пунктов в Молдове получили доступ к услугам освещения, канализации, хорошим дорогам и тротуарам, благоустроенным зеленным площадкам. Все, благодаря сотрудничеству между местными публичными администрациями и диаспорой.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. В прошлом году на национальном уровне в Молдове запустили программы грантов "Инкубатор" (Incubator) и "Акселератор 1+1" (Accelerator 1+1) в рамках второго этапа проекта "Миграция и местное развитие", внедряемого Программой развития ООН-Молдова и правительством Швейцарии. Как местные публичные администрации и представители диаспоры использовали эти возможности для благоустройства и развития населенных пунктов, рассказала в интервью радиостудии Sputnik Молдова координатор проекта Виктория Иванчиогло.

"В 2019 году 28 населенных пунктов внедрили проекты в рамках программы "Инкубатор". Сначала были маленькие инициативные группы, которые к концу года стали Ассоциациями земляков с определенными навыками и опытом реализации проектов", - сказала собеседница.

По ее словам, была оказана умеренная помощь в размере тысячи долларов. "Куда ценнее оказалась техническая помощь, которая заключалась в организации тренингов для членов инициативных групп: как определить лучшие идеи, как привлечь партнеров, как эффективно общаться во время реализации проекта", - отметила Инванчиогло.

Один из самых оригинальных проектов развернули в Гагаузии, а связан он с туристической сферой.

"Речь идет о проекте в селе Томай, который получил имя "Этнодвор" (Etnodvor). Благоустроен центр населенного пункта, чтобы привлечь внимание туристов. Затем проект включат в туристический маршрут", - добавила собеседница.

В рамках программы "Акселератор 1+1" поддержаны 16 проектов в области инфраструктуры публичных учреждений и дорог, общественных услуг, уличного освещения и благоустройства территории.

"Проекты в области социальной инфраструктуры пользуются большим спросом. Речь идет о благоустройстве игровых площадок или закупке оборудования для парков и спортивных площадок в образовательных учреждениях. Что касается инфраструктуры, то многое устарело, и поэтому местные публичные власти отдают приоритет этим проектам", - пояснил Иванчиогло.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

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