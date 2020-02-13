Додон вручил ветерану Великой Отечественной высшую награду страны

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Президент Молдовы вручил ветерану Великой Отечественной войны Иосифу Терентьеву высшую государственную награду - Орден Республики.
Знак отличия глава государства вручил ветерану лично, приехав в село Дороцкая, Дубоссарского района, где проживает герой войны.
"Находясь в селе Дороцкая, решил навестить единственного живущего здесь ветерана войны Иосифа Терентьева, которому уже 94 года", - написал Игорь Додон в Facebook.
"Иосиф Терентьев участвовал в Великой Отечественной войне, будучи мобилизованным в сентябре 1944 года. В марте 1945-го был тяжело ранен и попал в военный госпиталь, где и получил радостную весть о Великой Победе", - рассказал президент.
Указом президента РМ ветеран награжден Орденом Республики в знак высокой оценки его мужества, отваги и самопожертвования, проявленного на полях сражений Великой Отечественной.
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