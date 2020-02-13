17:40 13 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.67
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.72
Поиск
Игорь Додон вручил ветерану Великой Отечественной Орден Республики

Додон вручил ветерану Великой Отечественной высшую награду страны

© Photo : Facebook / Igor Dodon
Общество
Получить короткую ссылку
91 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200213/29186693/dodon-vruchil-veteranu-velikoy-otechestvennoy-vysshuyu-nagradu-strany.html

Глава государства лично привез орден единственному живущему в селе Дороцкая воину ВОВ, которому исполнилось уже 94 года.

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Президент Молдовы вручил ветерану Великой Отечественной войны Иосифу Терентьеву высшую государственную награду - Орден Республики.

Знак отличия глава государства вручил ветерану лично, приехав в село Дороцкая, Дубоссарского района, где проживает герой войны.

"Находясь в селе Дороцкая, решил навестить единственного живущего здесь ветерана войны Иосифа Терентьева, которому уже 94 года", - написал Игорь Додон в Facebook.

"Иосиф Терентьев участвовал в Великой Отечественной войне, будучи мобилизованным в сентябре 1944 года. В марте 1945-го был тяжело ранен и попал в военный госпиталь, где и получил радостную весть о Великой Победе", - рассказал президент.

Указом президента РМ ветеран награжден Орденом Республики в знак высокой оценки его мужества, отваги и самопожертвования, проявленного на полях сражений Великой Отечественной.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Ветераны-блокадники из РМ получили подарки от правительства Санкт-Петербурга
Юбилей Великой Победы — личное отношение
Теги:
Великая Отечественная война


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина во время шторам Сиара в Нидерландах - людей просто сдувает шквалистым ветром.
Шторм "Сиара" настиг Европу, жители ряда стран - в ужасе: фото
Эмир Кустурица: “Хорошо, что есть Sputnik”
Эмир Кустурица: “Хорошо, что есть Sputnik”
Аварии на дорогах Молдовы 2019
Каковы основные причины ДТП на дорогах Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться