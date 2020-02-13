Сюрпризы налоговой: кого могут оштрафовать уже сегодня и в последующие дни

В преддверии праздника влюбленных фискальная служба решила взяться за дело и навести порядок на цветочных рынках.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Налоговая служба Молдовы начала проверки цветочных рынков. В структуре поясняют, что такие меры связаны в приближающимся Днем влюбленных.

"В течение 13-15 февраля Государственная налоговая служба будет следить за деятельностью продавцов цветов на территории муниципия Кишинева. Эти меры предпринимаются в связи с ростом спроса на цветы, что приводит к повышению риска налоговых нарушений", - отметили в структуре.

В частности, специалисты будут проверять наличие у торговцев кассовых и контрольных аппаратов при проведении расчетов наличными. Как отметили в Налоговой, уклонение от использования этих устройств делается для снижения в отчетности суммы доходов и, соответственно, налогов и сборов в национальный публичный бюджет.

"Государственная налоговая служба рекомендует всем налогоплательщикам соблюдать закон, а покупателям – требовать чек", - добавили в ведомстве.

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