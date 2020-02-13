В Молдове запретили пакеты и посуду из пластика: нарушителей ждут штрафы

Принятые парламентом поправки в Кодекс о правонарушениях вступят в силу с момента публикации в Официальном мониторе страны.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. За использование и продажу пакетов и посуды из пластика в Молдове в ближайшее время начнут штрафовать. Законопроект о внесении дополнений в Кодекс о правонарушениях принят депутатами в окончательном чтении на заседании парламента в четверг.

Штрафы составят от 60 до 90 условных единиц (от 3000 до 4500 леев или примерно 170-255 долларов по текущему курсу Нацбанка) для физических лиц и 120-140 у.е. для юридических (6000-7000 леев или порядка 340-396 долларов).

Такие санкции грозят тем, кто использует или продает пластиковые пакеты с ручкой или без нее (толщиной 50 микрон и более), тонкие пакеты, за исключением тех, которые используются в качестве упаковки и очень тонкие пластиковые пакеты толщиной менее 15 микрон.

Штрафы распространяются также на использование и продажу тарелок, стаканчиков, других столовых приборов, а также одноразовых пластиковых палочек, за исключением биоразлагаемых. Размер штрафов за нарушение этого положения такой же, что и в случае с пакетами.

"Инициатива идет в ногу с подходом развитых государств, осознающих опасность, которую пластические материалы представляют для окружающей среды, и предпринимающих совместные усилия в рамках политики и нормативных актов, направленных на устранение рисков", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечено, в Молдове важно, как на государственном уровне, так и на уровне каждого гражданина, повысить осведомленность о необходимости изменения устоявшихся привычек, обеспечить устойчивое экономическое развитие с минимальным воздействием на окружающую среду.

Поправки вступят в силу с момента публикации в Официальном мониторе страны.

Ранее депутаты ввели поэтапный, начиная с 1 января 2019 года, запрет на использование и продажу пластиковых пакетов, а начиная с 1 января 2021 года – полное исключение. В то же время, начиная с 1 января 2021 года, будет запрещено использовать и продавать одноразовые столовые приборы, за исключением биоразлагаемых.

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