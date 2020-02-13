Важно для абитуриентов, которые планируют поступать в вузы России

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Важная информация для желающих поступить в российские вузы на бюджетные места: регистрация на официальном портале edu.rs.gov.ru продлена до 2 марта 2020 года. Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Молдове.
"Обращаем внимание, что ранее используемая система RUSSIA.STUDY более не ведет регистрацию граждан для участия в квотной кампании", - отметили в структуре.
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В случае возникновения вопросов после внимательного изучения информации на официальном сайте квотной кампании, обращайтесь по адресу электронной почты edu.md@yandex.ru.
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