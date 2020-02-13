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Студенты

Важно для абитуриентов, которые планируют поступать в вузы России

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200213/29189775/vazhno-dlya-abiturientov-kotorye-planiruyut-postupat-vuz-russia.html

На 2020 год Россия выделила 15 тысяч бюджетных мест для получения высшего образования иностранными гражданами. На долю абитуриентов из Молдовы приходится более 500 мест.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Важная информация для желающих поступить в российские вузы на бюджетные места: регистрация на официальном портале edu.rs.gov.ru продлена до 2 марта 2020 года. Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Молдове.

"Обращаем внимание, что ранее используемая система RUSSIA.STUDY более не ведет регистрацию граждан для участия в квотной кампании", - отметили в структуре.

Студенты
© Sputnik / Владимир Песня
Как молдавские студенты могут поступить в ведущие вузы России
С подробной инструкцией по регистрации, а также с перечнем необходимых документов, со списком профилирующих предметов и отборочных испытаний можно ознакомиться на сайте Российского центра науки и культуры.

Давыдов: с каким уровнем знаний молдаване могут поступить в вузы России>>>

В случае возникновения вопросов после внимательного изучения информации на официальном сайте квотной кампании, обращайтесь по адресу электронной почты edu.md@yandex.ru.

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