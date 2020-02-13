Изменения при зачислении на военную службу по контракту: что решил парламент

Законодатели сделали первый шаг для изменения предельного возраста зачисления на военную службу по контракту, однако некоторые депутаты не согласны с этим предложением.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. В Молдове планируют увеличить предельный возраст зачисления на военную службу по контракту. Соответствующий проект принят депутатами парламента в первом чтении.

Таким образом, для комплектования вооруженных сил гражданами, имеющими дефицитные специальности, по решению военной структуры предельный возраст зачисления на военную службу по контракту может быть увеличен до 60 лет.

Кроме того, планируется аннулировать статью из закона о статусе военнослужащих, которая предусматривает, что предельный возраст зачисления на военную службу по контракту может быть продлен до 5 лет по решению военной структуры.

"Это ограничение ставит военные структуры в менее благоприятные условия по сравнению с другими и ставит под сомнение справедливый доступ граждан к трудоустройству. Исходя из имеющейся информации, находим, что уровень комплектации военных структур является низким по сравнению с другими государственными учреждениями в области национальной безопасности, общественного порядка и правосудия", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В документе сказано, что одна из причин заключается в том, что граждане, проходившие военную службу по контракту и ушедшие из военных структур в предыдущие периоды, не могут быть задействованы, поскольку достигли предельного возраста в 45 лет.

Авторы этой инициативы депутаты ПСРМ – Василий Боля, Олег Савва, Адриан Лебединский, а также экс-парламентарий Виктор Гайчук, который сейчас возглавляет министерство обороны.

"Исходя из анализа законодательства в области национальной безопасности, обороны, общественного порядка и юстиции в части обеспечения институциональных возможностей для выполнения задач, выявлено несоответствие", - сказал депутат Василия Боля.

По его словам, нормы, регламентирующие зачисление граждан, отличаются от одной из указанных госструктур к другой.

Депутат от фракции PAS Сергей Литвиненко подверг критике эту законодательную инициативу.

"Этот проект, вызывающий много вопросов и проголосованный демократами и социалистами, увеличивает предельный возраст до 60 лет для лиц, которые могут быть зачислены в Национальную армию на "дефицитные" специальности. Сейчас эта возрастная планка составляет 45 лет", - сказал Литвиненко.

По его мнению, это означает, что, к примеру, лица в возрасте 59 лет, могут быть приняты в ряды Минобороны как "командир авиационной эскадрильи" и так далее.

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