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Вывод войск советского контингента из Демократической Республики Афганистан

В селе Коротное увековечили память воинов-афганцев - выпускников местной школы

© Sputnik / Александр Гращенков
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200214/29193669/v-sele-korotnoe-uvekovechili-pamyat-voinov-afgantsev---vypusknikov-mestnoy-shkoly.html

На фасаде школы, где учились будущие воины-интернационалисты, так и не вернувшиеся из Афганистана, установили памятные плиты.

ТИРАСПОЛЬ, 14 фев – Sputnik. В молдавской школе села Коротное Слободзейского района Приднестровья состоялось открытие двух мемориальных досок в честь воинов-афганцев, выпускников школы, погибших при исполнении воинского долг - Василия Бурлака и Николая Белокур. В селе Коротное на службу в Афганистан отправились 10 молодых парней. И двое из них вернулись в цинковом гробу, рассказали в местной администрации.

Своими воспоминаниями поделилась сестра Василия Бурлака — Варвара Николенко.

"Он сказал, что его переводят. Потом мы стали получать письма, но так и не знали, где он служит. И только спустя какое-то время родители узнали, что он в Афганистане. У всех был шок. Планы у него были большие, очень большие. Но, видно, такая судьба", - сказала она. 

Бессмертный полк воинов афганцев в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Как в Приднестровье вспомнят воинов-афганцев
Память погибших почтили минутой молчания, а к мемориальным доскам возложили живые цветы. Школа в селе Коротное на сегодняшний день единственная в Слободзейском районе, на фасаде которой установлены памятные плиты в честь воинов-афганцев.

В селе Коротное есть и своя аллея Славы. Здесь в одном ряду памятные стелы героев всех войн - и Великой Отечественной, и Афганской, а также конфликта 1992-го года.

В военных действиях в Афганистане участвовало 2200 жителей региона, 54 из которых не суждено было вернуться домой живыми.

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Теги:
афганцы, Афганистан, вывод советских войск из Афганистана, война в Афганистане, Приднестровье


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