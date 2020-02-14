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Мемориал Вечность в Кишиневе.

Справедливость восторжествовала: венки с мемориала "Вечность" найдены

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200214/29194414/spravedlivost-vostorzhestvovala-venki-s-memoriala-vechnost-naydeny.html

Стали известны новые подробности дела о бронзовых венках, которые были дерзко украдены с мемориала воинской славы Eternitate (Вечность) в молдавской столице летом 2019 года.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. По предварительной информации бронзовые венки, украшавшие вход на мемориальный комплекс "Вечность" в Кишиневе, которые украли летом прошлого года, нашли на одном из пунктов приема металлома. Об этом Sputnik заявил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"По предварительной информации венки обнаружены на одном из пунктов приема металлома. Сейчас ведем переговоры с МВД, чтобы эти венки были переданы и установлены обратно на свое место", - сказал собеседник.

По его словам, венки нашли в одном из районов республики. "Но пока предварительная информация такова – они есть. Другие детали не могу предоставить", - отметил Петрович.

Мемориальный Комплекс Вечность
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ранее сообщалось о том, если бронзовые венки не удастся найти, то скульптор Сергей Ганенко, который разрабатывал все металлические конструкции для установки на мемориале, может изготовить копию.

"В любом случае к 75-й годовщине Великой Победы бронзовые венки, украденные с мемориала "Вечность", будут установлены и займут свое место", - сказал Петрович.

Реконструкция мемориального комплекса "Вечность" завершилась в 2007 году. Именно тогда территория комплекса была полностью обнесена ажурным чугунным забором, а на некоторых памятниках появились бронзовые инсталляции. В июле 2019 года неизвестные украли два бронзовых венка, которые были установлены на мраморных стелах у входа в комплекс.

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Мемориал Вечность
© Sputnik / Miroslav Rotari
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При осмотре места кражи видно, что неподъемные бронзовые скульптуры снимали с применением грубой физической силы, просто сорвав их с арматуры, на которую они были закреплены.

Среди главных причин произошедшего глава Русского военно-патриотического клуба Алексей Петрович назвал отсутствие должной охраны.
Глава Миноброны Виктор Гайчук в комментарии Sputnik заявил, что намерен обсудить охрану объекта с министром внутренних дел. Кроме того, он сообщил, что постарается, чтобы и национальная армия уделяла особое внимание охране мемориалу.

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