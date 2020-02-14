Свадьбы в Молдове: занимательная статистка ко Дню влюбленных

В День Святого Валентина многие даже не задумываются о том, что понятие "любовь" тесно связано с другими - "супружество", "семья". А ведь можно представить себе и такую перспективу. А заодно, сделать историческую ретроспективу.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Ко Дню всех влюбленных Национальное бюро статистики выпустило инфографику с интересными данными.

Свадьбы-женитьбы

Согласно диаграмме, в республике в период 1950-2018 годы ежегодно регистрировались не менее 20 тысяч браков.

Семьдесят лет тому назад свои отношения решили узаконить более 27 тысяч пар. Это число росло вплоть до 1980 года. Тогда был зарегистрирован пик – более 46 тысяч бракосочетаний.

Затем количеств желающих начать семейную жизнь начало сокращаться. В 1990 году в ЗАГС обратилось почти 40 тысяч пар.

Самый заметный спад зафиксировали в последующие десять лет.

Так в 2000 году стать законными супругами стали почти 22 тысячи влюбленных.

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К 2010 году количество браков увеличилось до 26,5 тысяч, но потом снова пошло на убыль и в 2018 году создать семью решились чуть более 20 тысяч пар.

Средний возраст женихов-невест

По данному показателю в ведомстве представили статистику, начиная с 1980 года. В указанный год средний возраст мужчин, вступающих в брак, составил 26,8, а средний возраст женщин - 25,1.

В 1990 году брачующиеся "помолодели", - до показателя 23,8 года у мужчин и 21,8 у женщин.

В 2000 году средний возраст женихов и невест был 25,3 у мужчин, у женщин 22,4.

Далее возраст желающих оформить свои отношения вырос еще. Мужчинам в среднем было 26,6 лет, а женщинам 24 года.

Ближе к нашим дням, уже в 2018 году в брак вступали чуть более зрелые люди: 28,7 лет – средний возраст женихов, и 25,8 у невест.

В Нацбюро статистики уточнили, что данные по левому берегу Днестра начали собирать лишь после 1997 года.

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