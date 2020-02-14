На страже границы и собственного счастья - история одной молдавской семьи

Иногда счастье подстерегает там, где ты его не ждешь, особенно на рабочем месте, но случается и так, что профессиональная деятельность способствует заключению крепких семейных союзов.

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. В известной старой песне, исполнявшейся Народным артистом СССР Леонидом Утесовым есть слова: "Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь". Для многих на протяжении десятилетий эта прописная истина становится явью, когда любовь и счастье охватывают случайно, нежданно, а жизнь приобретает новые краски, становится яркой, полноценной, насыщенной.

Многие в Молдове традиционно празднуют День Святого Валентина - праздник, пришедший к нам с Запада, но полюбившийся в народе.

Супруги живут счастливо, душа в душу уже 15 лет, воспитывают двоих детей. Но сам Олег никогда не забудет тот момент, когда во весь голос сказал своей будущей супруге самые главные слова: "Я люблю тебя!".

У Инны же не пропадает блеск в глазах ,когда она смотрит на Олега, как будто взглядом говоря ему: "Я люблю твой образ и доброту, силу и мужественность, люблю за надежду в нашей семью, люблю нашу работу и нашу Родину". Несмотря на необычайную женственность, Инна является одним из самых надежных и ответственных сотрудников Пограничной полиции Молдовы, а главное - очень любит свою работу.

В Пограничной полиции Молдовы считают Побережных примерной семьей, как в плане построения личного счастья, так и в профессиональном плане. В 2007 году они взяли на себя почетную обязанность служить Молдове преданно и верно, и ни разу не дали повода усомниться в себе.

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