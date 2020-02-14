На страже границы и собственного счастья - история одной молдавской семьи

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. В известной старой песне, исполнявшейся Народным артистом СССР Леонидом Утесовым есть слова: "Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь". Для многих на протяжении десятилетий эта прописная истина становится явью, когда любовь и счастье охватывают случайно, нежданно, а жизнь приобретает новые краски, становится яркой, полноценной, насыщенной.
Многие в Молдове традиционно празднуют День Святого Валентина - праздник, пришедший к нам с Запада, но полюбившийся в народе.
Казалось бы, где-где, а на рабочем месте, выполняя свои обязанности, сложно найти свою любовь, вторую половину, с которой проживешь всю жизнь вместе и в горе, и в радости. Однако история сотрудников Пограничной полиции Молдовы Олега и Инны Побережных - доказательство, что на таком ответственном участке, как государственный рубеж страны, можно стать счастливыми.© Photo : Poliţia de FrontierăСупружеская пара из Молдовы охраняет государственную границу и собственное счастье© Sputnik / Miroslav Rotari
Супруги живут счастливо, душа в душу уже 15 лет, воспитывают двоих детей. Но сам Олег никогда не забудет тот момент, когда во весь голос сказал своей будущей супруге самые главные слова: "Я люблю тебя!".
У Инны же не пропадает блеск в глазах ,когда она смотрит на Олега, как будто взглядом говоря ему: "Я люблю твой образ и доброту, силу и мужественность, люблю за надежду в нашей семью, люблю нашу работу и нашу Родину". Несмотря на необычайную женственность, Инна является одним из самых надежных и ответственных сотрудников Пограничной полиции Молдовы, а главное - очень любит свою работу.
В Пограничной полиции Молдовы считают Побережных примерной семьей, как в плане построения личного счастья, так и в профессиональном плане. В 2007 году они взяли на себя почетную обязанность служить Молдове преданно и верно, и ни разу не дали повода усомниться в себе.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK