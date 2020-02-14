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Супружеская пара из Молдовы охраняет государственную границу и собственное счастье

На страже границы и собственного счастья - история одной молдавской семьи

© Photo : Poliţia de Frontieră
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200214/29198378/na-strazhe-granitsy-i-sobstvennogo-schastya-istoriya-odnoy-moldavskoy-semi.html

Иногда счастье подстерегает там, где ты его не ждешь, особенно на рабочем месте, но случается и так, что профессиональная деятельность способствует заключению крепких семейных союзов.

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. В известной старой песне, исполнявшейся Народным артистом СССР Леонидом Утесовым есть слова: "Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь". Для многих на протяжении десятилетий эта прописная истина становится явью, когда любовь и счастье охватывают случайно, нежданно, а жизнь приобретает новые краски, становится яркой, полноценной, насыщенной. 

Многие в Молдове традиционно празднуют День Святого Валентина - праздник, пришедший к нам с Запада, но полюбившийся в народе.

Супружеская пара из Молдовы охраняет государственную границу и собственное счастье
© Photo : Poliţia de Frontieră
Супружеская пара из Молдовы охраняет государственную границу и собственное счастье
Казалось бы, где-где, а на рабочем месте, выполняя свои обязанности, сложно найти свою любовь, вторую половину, с которой проживешь всю жизнь вместе и в горе, и в радости. Однако история сотрудников Пограничной полиции Молдовы Олега и Инны Побережных - доказательство, что на таком ответственном участке, как государственный рубеж страны, можно стать счастливыми.
Весна.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Любовь, опаленная войной и болью: как ветераны ВОВ шли к своему счастью

Супруги живут счастливо, душа в душу уже 15 лет, воспитывают двоих детей. Но сам Олег никогда не забудет тот момент, когда во весь голос сказал своей будущей супруге самые главные слова: "Я люблю тебя!". 

У Инны же не пропадает блеск в глазах ,когда она смотрит на Олега, как будто взглядом говоря ему: "Я люблю твой образ и доброту, силу и мужественность, люблю за надежду в нашей семью, люблю нашу работу и нашу Родину". Несмотря на необычайную женственность, Инна является одним из самых надежных и ответственных сотрудников Пограничной полиции Молдовы, а главное - очень любит свою работу.

В Пограничной полиции Молдовы считают Побережных примерной семьей, как в плане построения личного счастья, так и в профессиональном плане. В 2007 году они взяли на себя почетную обязанность служить Молдове преданно и верно, и ни разу не дали повода усомниться в себе.

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Теги:
счастье, любовь, Пограничная полиция, пограничники


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