Никто не ожидал – как граждан Молдовы научат борьбе с коррупцией

По всей стране пройдет интерактивное обучение жителей Молдовы, в ходе которого им расскажут об основных методах противодействия взяточничеству.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Порядка 350 молодых людей из Молдовы, представляющих 50 средних и высших учреждений образования страны, смогут пройти интерактивное обучение по борьбе с коррупцией на всех уровнях. Интересный интерактивный курс носит название "Quiz prointegritate" и организован Национальным антикоррупционным центром (НАЦ).

© Photo : Centrul Național Anticorupție В Молдове молодежь научат борьбе с коррупцией - в НАЦ проведут специальные лекции

Обучение будет включать в себя этап подготовки, в ходе которого участники смогут ознакомиться с главными методиками противодействия взяточничеству, умению не поддаваться на уговоры людей, имеющих явные проблемы с неподкупностью.

Затем молодые люди смогут проверить свои навыки в рамках смоделированных сложных ситуаций, их которых им надо будет выйти, минуя возможность заплатить "мзду".

Те участники реалистичной игры с множеством смоделированных житейских препятствий, встречающихся в молдавском обществе, которые не смогут их преодолеть, будут исключены из гонки за первенство. Победит тот, кто, пройдя через все вопросы и испытания, не заплатит ни одного виртуального бана мнимому госслужащему. © Photo : Serviciul de presă al CNA Как в Молдове происходит борьба с коррупцией - отчет НАЦ

"Целью этого обучения станет консолидация молодых людей вокруг навыков неподкупности на основе интерактивных ситуаций, рассказывающих о негативных последствиях феномена коррупции", - рассказал начальник одного из управлений НАЦ.

В свою очередь, менеджер проекта Ольга Криволюбик отметила, что именно молодые люди из-за своего юношеского максимализма являются примерами неподкупности в молдавском обществе, играют важную роль в предупреждении случаев взяточничества.

Интерактивное обучение пройдет в целом ряде городов Молдовы – в Кагуле, Сороках, Бельцах, Хынчештах, Сынжерее, Криулянах, Оргееве, Страшенах и Унгенах. Финал, в котором определится самый неподкупный молодой человек Молдовы, пройдет в Кишиневе.

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