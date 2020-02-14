13:10 14 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.70
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
В Молдове молодежь научат борьбе с коррупцией - в НАЦ проведут специальные лекции

Никто не ожидал – как граждан Молдовы научат борьбе с коррупцией

© Photo : Centrul Național Anticorupție
Общество
Получить короткую ссылку
27 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200214/29198817/nikto-ne-ozhidal-kak-grazhdan-moldovy-nauchat-borbe-s-korruptsiey.html

По всей стране пройдет интерактивное обучение жителей Молдовы, в ходе которого им расскажут об основных методах противодействия взяточничеству.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Порядка 350 молодых людей из Молдовы, представляющих 50 средних и высших учреждений образования страны, смогут пройти интерактивное обучение по борьбе с коррупцией на всех уровнях. Интересный интерактивный курс носит название "Quiz prointegritate" и организован Национальным антикоррупционным центром (НАЦ).

В Молдове молодежь научат борьбе с коррупцией - в НАЦ проведут специальные лекции
© Photo : Centrul Național Anticorupție
В Молдове молодежь научат борьбе с коррупцией - в НАЦ проведут специальные лекции

Обучение будет включать в себя этап подготовки, в ходе которого участники смогут ознакомиться с главными методиками противодействия взяточничеству, умению не поддаваться на уговоры людей, имеющих явные проблемы с неподкупностью.

Затем молодые люди смогут проверить свои навыки в рамках смоделированных сложных ситуаций, их которых им надо будет выйти, минуя возможность заплатить "мзду".

Те участники реалистичной игры с множеством смоделированных житейских препятствий, встречающихся в молдавском обществе, которые не смогут их преодолеть, будут исключены из гонки за первенство. Победит тот, кто, пройдя через все вопросы и испытания, не заплатит ни одного виртуального бана мнимому госслужащему.
Сотрудники НАЦ задержали чиновника за взятку.
© Photo : Serviciul de presă al CNA
Как в Молдове происходит борьба с коррупцией - отчет НАЦ

"Целью этого обучения станет консолидация молодых людей вокруг навыков неподкупности на основе интерактивных ситуаций, рассказывающих о негативных последствиях феномена коррупции", - рассказал начальник одного из управлений НАЦ.

В свою очередь, менеджер проекта Ольга Криволюбик отметила, что именно молодые люди из-за своего юношеского максимализма являются примерами неподкупности в молдавском обществе, играют важную роль в предупреждении случаев взяточничества.

Интерактивное обучение пройдет в целом ряде городов Молдовы – в Кагуле, Сороках, Бельцах, Хынчештах, Сынжерее, Криулянах, Оргееве, Страшенах и Унгенах. Финал, в котором определится самый неподкупный молодой человек Молдовы, пройдет в Кишиневе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Черная дыра коррупции, или Как пилят деньги военного бюджета США
Примар Кишинева намерен положить конец коррупции в столице
Как в Молдове происходит борьба с коррупцией - отчет НАЦ
Какие отрасли в Молдове наиболее подвержены коррупции - ответ из первых уст
Теги:
НАЦ, обучение, противодействие, коррупция, взятки


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина во время шторам Сиара в Нидерландах - людей просто сдувает шквалистым ветром.
Шторм "Сиара" настиг Европу, жители ряда стран - в ужасе: фото
Дрезден в огне: зачем США и Великобритания уничтожили культурную столицу Германии
Бойня №5: зачем США и Великобритания уничтожили культурную столицу Германии
Военное присутствие США и России за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться