Как в Молдове стать банкиром – НБМ приготовил сюрприз для молодежи

Грамотные кадры нужны всегда и везде – Национальный банк Молдовы устраивает для студентов экономических факультетов вузов "День открытых дверей", где им покажут, как работает главный финансовый регулятор страны.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. В будущий вторник, 18 февраля, в Национальном банке Молдовы пройдет "День открытых дверей". Нет, не для всех желающих, учитывая государственную значимость учреждения, а лишь для будущих специалистов – студентов вузов республики, которые сейчас осваивают банковское дело и хотят посвятить свою жизнь захватывающему миру цифр, шелесту купюр и стремительности соответствующих операций.

Порядка 100 студентов посетят Нацбанк. Такую открытость для молодежи руководство НБМ аргументирует тем, что учащейся молодежи, самым талантливым студентам надо дать возможность начать карьеру, объяснить, как шаг за шагом ее выстраивать. © Sputnik / Банкир Андрей Крайний рассказал, как разбогатеть в 2020 году

Все молодые люди, которые придут на "День открытых дверей" в НБМ, примут участие в профильных мастер-классах по профессии, смогут задать вопросы и получить ответы от лучших банкиров страны. Более того молодые финансисты научатся навыкам общения с потенциальными работодателями.

Демонстрируя свою открытость для талантливых выпускников вызов республики, Нацбанк ознакомит всех, кто придет во вторник, с вакансиями, которые есть на данный момент в таком авторитетном государственном учреждении. Также будущим выпускникам экономических факультетов расскажут о том, какими профессиональными качествами и необходимыми навыками должен обладать соискатель вакантного места в НБМ.

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