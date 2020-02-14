В парламенте объяснили, почему планшеты для депутатов такие дорогие

Генсек законодательного органа считает, что приобретение окупится за счет экономии на бумаге, сканерах и тонерах.

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Генеральный секретарь парламента Адриан Албу провел брифинг, рассказав подробности о покупке 110 планшетов для депутатов законодательного органа.

По словам Албу, планшеты необходимы для подключения народных избранников к информационной системе парламента, включая возможность для электронного голосования.

Внедрение системы "электронного парламента" началось в 2017 году в сотрудничестве с Программой развития ООН. Проект должен быть завершен к 31 марта 2020 года.

Как заявил Албу, согласно подписанному соглашению, парламент не мог выбирать экономического агента, который готовит программное обеспечение для системы.

По итогам аукциона победителем и разработчиком программного обеспечения, соответственно, стала компания Nextsense. Стоимость контракта составила около 434 тысяч долларов, из которых сумма, выделенная через ПРООН правительством Швеции, составила 328 тысяч долларов.

"Сейчас мы находимся в стадии покупки планшетных ПК. Поскольку покупка планшетов не является частью гранта, и наши настойчивые попытки найти донора для покрытия расходов, связанных с их покупкой, к сожалению, не увенчались успехом, мы должны найти другое решение", - сказал генеральный секретарь.

По заявлению Албу, парламент сумел изыскать необходимую сумму за счет экономии и не требовал дополнительных средств из госбюджета. Экономия, по словам секретаря, была достигнута за счет отопления, отказа от пластиковых бутылок, установки более дешевого программного обеспечения и других средств.

В этом контексте Албу напомнил, что в прошлом году парламент вернул в государственный бюджет 27,5 миллиона леев из сэкономленных средств.

Открытый аукцион по приобретению планшетов был проведен 12 ноября 2019 года со сроком поставки 24 декабря 2019 года. Однако экономический агент не выполнил свои обязательства. Вместе с тем, как сказал Албу, "учитывая гарантию исполнения, предложенную экономическим агентом, его открытость и договороспособность", парламент не отказался от поставщика, так как заказчик не понес никакого ущерба. "Более того, задержка произошла не из-за победившего на аукционе агента, а из-за производителя", - подчеркнул он.

Генеральный секретарь парламента категорически отверг обвинения в том, что в процессе приобретения планшетов учитывались некие "деловые интересы" руководства парламента.

"Мы считаем эти заявления ненормальными и, конечно, необоснованными. Секретариат абсолютно независим в принятии решений, и ни один из членов рабочей группы по внедрению системы не является частью какой-либо заинтересованной стороны".

Албу подчеркнул, что планшеты закупаются не для депутатов, а для парламента, и останутся в законодательном органе и после завершения нынешних депутатских мандатов.

Кроме того, генсек парламента считает, что в процессе эксплуатации планшеты окупят сами себя, так как позволят сэкономить на бумаге, сканерах, тонерах и других расходных материалах.

"Настоящие эксперты смотрят на этот процесс в перспективе и знают, что через пять-семь лет инвестиции окупятся", - сказал Адриан Албу.

В заключение было отмечено, что электронное голосование обеспечит полную прозрачность процедуры, и каждый гражданин сможет следить за всеми процессами в законодательном органе.

Согласно данным портала госзакупок, победителем аукциона стала компания "Fors-Computer", которая поставит парламенту 110 планшетов на сумму более 2,2 миллиона леев. Приобретение планшетов вызвало резонанс в национальной прессе.

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