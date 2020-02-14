21:26 14 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.70
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Строительство водопровода, архивное фото.

Живительная влага – как жителей Молдовы будут спасать от жажды

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
Получить короткую ссылку
125 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200214/29200926/zhivitelnaya-vlaga-kak-zhiteley-moldovy-budut-spasat-ot-zhazhdy.html

Глава кабинета министров Молдовы обсудил с представителями местной власти обеспечение качественной питьевой водой жителей Фэлештского района.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Премьер-министр Ион Кику в пятницу созвал на совещание представителей местной публичной власти Фэлештского района Молдовы, с которыми обсудил возможность продолжения внедрения проектов по обеспечению населенных пунктов в этом регионе республики качественной питьевой водой.

"Начатые проекты надо пересмотреть и продолжить их реализацию. Я уже оценил ситуацию в Хынчештах и селах, расположенных по течению Прута. Там уже начали работы по проведению водопровода. Хотелось бы выяснить, что мы можем сделать в Фэлештском районе, чтобы в сжатые сроки обеспечить людей питьевой водой", - заявил премьер.

Координатор проекта по водоснабжению населенных пунктов Фэлештского района проинформировал Кику, что строительство водопровода было начато еще в 1984 году и реализовано на 90 процентов. Сейчас, по словам инженера, необходимы незначительные инвестиции для того, чтобы восстановить роботу насосной станции.

Владимир Гараба
© Photo : anticoruptie.md
Гараба: Молдова может остаться без питьевой воды и урожая

На данный момент в строительство водопровода в Фэлештах и селах района было инвестировано 112 миллионов леев. Для завершения работ необходимо найти еще 15 миллионов, уточнил инженер. Если деньги перечислят, то минимум через полгода жители Фэлешт, сел Бокша, Рисипены, Нэвырнец и Албинец будут обеспечены качественной питьевой водой.

В свою очередь госсекретарь Дорин Андрос сообщил, что возможности водопровода Прут-Фэлешты – значительно больше, он способен обеспечить питьевой водой жителей всех сел района.

Премьер попросил создать рабочую группу, которая займется оценкой состояния недостроенного водопровода и точно сообщить, какие инвестиции необходимы для того, чтобы до сельчан как можно быстрее дошла нормальная вода.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Спустя двадцать лет в селе Новая Тэура восстановили водопровод
Костюк: в Будештах завершена прокладка водопровода, на очереди канализация
Как люди в Молдове живут без водопровода: что предлагает правительство
Теги:
совещание, Ион Кику, Фэлештский район, строительство, водопровод, вода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Жизнь как в кино: романтические герои на все времена - фото
#ПочтаПобеды: защитник Ленинграда Константин Фёдорович ждёт ваших писем
#ПочтаПобеды: защитник Ленинграда ждет ваших писем - видео
Военное присутствие США и России за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться