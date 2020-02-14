Живительная влага – как жителей Молдовы будут спасать от жажды

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Премьер-министр Ион Кику в пятницу созвал на совещание представителей местной публичной власти Фэлештского района Молдовы, с которыми обсудил возможность продолжения внедрения проектов по обеспечению населенных пунктов в этом регионе республики качественной питьевой водой.

"Начатые проекты надо пересмотреть и продолжить их реализацию. Я уже оценил ситуацию в Хынчештах и селах, расположенных по течению Прута. Там уже начали работы по проведению водопровода. Хотелось бы выяснить, что мы можем сделать в Фэлештском районе, чтобы в сжатые сроки обеспечить людей питьевой водой", - заявил премьер.

Координатор проекта по водоснабжению населенных пунктов Фэлештского района проинформировал Кику, что строительство водопровода было начато еще в 1984 году и реализовано на 90 процентов. Сейчас, по словам инженера, необходимы незначительные инвестиции для того, чтобы восстановить роботу насосной станции.

На данный момент в строительство водопровода в Фэлештах и селах района было инвестировано 112 миллионов леев. Для завершения работ необходимо найти еще 15 миллионов, уточнил инженер. Если деньги перечислят, то минимум через полгода жители Фэлешт, сел Бокша, Рисипены, Нэвырнец и Албинец будут обеспечены качественной питьевой водой.

В свою очередь госсекретарь Дорин Андрос сообщил, что возможности водопровода Прут-Фэлешты – значительно больше, он способен обеспечить питьевой водой жителей всех сел района.

Премьер попросил создать рабочую группу, которая займется оценкой состояния недостроенного водопровода и точно сообщить, какие инвестиции необходимы для того, чтобы до сельчан как можно быстрее дошла нормальная вода.

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