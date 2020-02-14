Минэкономики: на 2020 год планируется ремонт 460 километров дорог

В настоящее время строятся или ремонтируются 540 километров автомобильных дорог в Молдове, заявил министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый.

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Министерству экономики и инфраструктуры необходимо 6,6 миллиарда леев на модернизацию 460 километров дорог, заявил глава министерства Анатол Усатый, представляя план реабилитации национальных автотрасс на 2020 год.

Говоря об источниках финансирования проектов, начальник управления транспортной инфраструктуры министерства Раду Роговей отметил, что около 5,5 миллиардов леев планируется инвестировать за счет кредита, о котором правительство ведет переговоры с Российской Федерацией.

Остальные средства будут привлечены за счет действующих программ сотрудничества с ЕБРР и Всемирным банком.

В настоящее время ремонтируются или строятся 540 километров автодорог, общая стоимость этих проектов составляет около 7,35 миллиарда леев.

На среднесрочную перспективу в планы министерства входит разработка плана модернизации сети отечественных дорог общей протяженностью 850 километров, что обойдется, ориентировочно, в 15,3 миллиарда леев.

Министерством уже объявлены аукционы по отбору подрядчиков для реабилитации и модернизации следующих участков автотрасс:

R13 Бельцы – Флорешты – R14; R21 Морозень – M5; M2 Кишиневская кольцевая, секторы 2 и 3; R30 Каушаны – Штефан-Водэ; R31 Тудора Паланка; R36 Твардица – Чадыр-Лунга; G98 Лозова – M1; G109 Делакэй – Булбоака; G122 Сагайдакул Ноу – Михайловка; R26 Михайловка – Чимишлия; G125 Чимишлия – Яргара; G135 Баурчи – Конгаз.

В ближайшее время будут объявлены аукционы на реабилитацию и строительство автодорог на участках:

M5 Крива – Бельцы; C50 Флорешты – Николаевка – Сынжерей; M3 Чимишлийская объездная; M3 Вулканештская объездная.

Из средств ЕБРР и Всемирного банка планируется отремонтировать участки автодорог R9 Сорока – Арионешты; коридор 10 Цынцэрень – Трифешть – R20; коридор 16 R3 – Пожэрень – Ципала.

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