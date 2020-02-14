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Ремонт дороги

Минэкономики: на 2020 год планируется ремонт 460 километров дорог

Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200214/29202975/minekonomiki-na-2020-godu-planiruetsya-remont-460-kilometrov-dorog.html

В настоящее время строятся или ремонтируются 540 километров автомобильных дорог в Молдове, заявил министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый.

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Министерству экономики и инфраструктуры необходимо 6,6 миллиарда леев на модернизацию 460 километров дорог, заявил глава министерства Анатол Усатый, представляя план реабилитации национальных автотрасс на 2020 год.

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Говоря об источниках финансирования проектов, начальник управления транспортной инфраструктуры министерства Раду Роговей отметил, что около 5,5 миллиардов леев планируется инвестировать за счет кредита, о котором правительство ведет переговоры с Российской Федерацией.

Остальные средства будут привлечены за счет действующих программ сотрудничества с ЕБРР и Всемирным банком.

В настоящее время ремонтируются или строятся 540 километров автодорог, общая стоимость этих проектов составляет около 7,35 миллиарда леев.

На среднесрочную перспективу в планы министерства входит разработка плана модернизации сети отечественных дорог общей протяженностью 850 километров, что обойдется, ориентировочно, в 15,3 миллиарда леев.

Министерством уже объявлены аукционы по отбору подрядчиков для реабилитации и модернизации следующих участков автотрасс:

R13 Бельцы – Флорешты – R14; R21 Морозень – M5; M2 Кишиневская кольцевая, секторы 2 и 3; R30 Каушаны – Штефан-Водэ; R31 Тудора Паланка; R36 Твардица – Чадыр-Лунга; G98 Лозова – M1; G109 Делакэй – Булбоака; G122 Сагайдакул Ноу – Михайловка; R26 Михайловка – Чимишлия; G125 Чимишлия – Яргара; G135 Баурчи – Конгаз.

Автотрасса.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В ближайшее время будут объявлены аукционы на реабилитацию и строительство автодорог на участках:

M5 Крива – Бельцы; C50 Флорешты – Николаевка – Сынжерей; M3 Чимишлийская объездная; M3 Вулканештская объездная.

Из средств ЕБРР и Всемирного банка планируется отремонтировать участки автодорог R9 Сорока – Арионешты; коридор 10 Цынцэрень – Трифешть – R20; коридор 16 R3 – Пожэрень – Ципала.

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Теги:
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