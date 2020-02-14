Депутаты предложили убрать сигареты с витрин и с прилавков магазинов

Покупателям табачных изделий продавцы будут показывать лишь ассортиментный список, распечатанный на бумаге — такой законопроект зарегистрирован в парламенте.

киосКИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Депутаты парламента намерены вывести борьбу с табакокурением на новый уровень. В законодательном органе зарегистрирована инициатива, согласно которой запрещается выкладка "табачных изделий, схожей продукции, устройств и принадлежностей для их использования, заправки или нагревания" на всеобщее обозрение.

Это предусматривает проект поправки в Закон "О контроле над табаком".

В соответствии с законопроектом, товары этой категории должны быть полностью скрыты от глаз покупателей, отмечается в бюллетене Государственной налоговой службы "Monitorul Fiscal".

Причем места, где хранятся табачные и приравненные к ним изделия, должны быть оборудованы таким образом, чтобы сигареты не были видны даже в момент, когда продавец вынимает пачку, чтобы передать ее покупателю.

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Если кто-то хочет ознакомиться с ассортиментом табачных изделий, то, в соответствии с поправкой, продавец сможет лишь предложить ему список товаров, распечатанный на листе формата А4.

Ввести новые нормы продажи табачных и приравненных к ним товаров авторы законопроекта предлагают с с 20 мая 2019 года.

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