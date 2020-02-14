Депутаты предложили убрать сигареты с витрин и с прилавков магазинов

киосКИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Депутаты парламента намерены вывести борьбу с табакокурением на новый уровень. В законодательном органе зарегистрирована инициатива, согласно которой запрещается выкладка "табачных изделий, схожей продукции, устройств и принадлежностей для их использования, заправки или нагревания" на всеобщее обозрение.
Это предусматривает проект поправки в Закон "О контроле над табаком".
В соответствии с законопроектом, товары этой категории должны быть полностью скрыты от глаз покупателей, отмечается в бюллетене Государственной налоговой службы "Monitorul Fiscal".
Причем места, где хранятся табачные и приравненные к ним изделия, должны быть оборудованы таким образом, чтобы сигареты не были видны даже в момент, когда продавец вынимает пачку, чтобы передать ее покупателю.
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Если кто-то хочет ознакомиться с ассортиментом табачных изделий, то, в соответствии с поправкой, продавец сможет лишь предложить ему список товаров, распечатанный на листе формата А4.
Ввести новые нормы продажи табачных и приравненных к ним товаров авторы законопроекта предлагают с с 20 мая 2019 года.
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