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Виорел Морарь

Виорел Морарь освобожден из-под ареста

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200214/29206731/viorel-morar-osvobozhden-iz-pod-aresta.html

Экс-глава Антикоррупционной прокуратуры переведен под судебный контроль сроком на 60 суток. В этот период он не имеет права покидать страну без письменного согласия инстанции.

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Бывший глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь был освобожден из-под ареста вечером 14 февраля, в зале суда столичного сектора Буюканы, где слушалось его дело.

Виорел Морарь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Судьи отклонили ходатайство прокуратуры о продлении срока предварительного заключения на 30 дней. Виорел Морарь переведен под судебный контроль сроком на 60 суток. В этот период он не имеет права покидать страну без письменного согласия инстанции, обязан уведомлять суд о любом изменении места жительства, представать перед судом всякий раз, когда его вызывают, не иметь контактов с потерпевшими или свидетелями.

Дело Виорела Мораря было направлено в суд с обвинением в превышении служебных полномочий и фальсификации документов. Прокуроры добавили затем квалификацию предпринятых действий как вмешательство в осуществление процесса уголовного преследования.

Морарь также подозревается в незаконном обогащении, отмывании денег в особо крупных размерах и злоупотреблении властью.

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Виорел Морарь был задержан 10 января 2020 года и до последнего момента содержался под предварительным арестом.

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Теги:
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