В выходные в Молдове можно выйти на шашлыки - узнайте идеальный рецепт

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Уходящая зима была не то, чтобы лютой, а, похоже, и вовсе не вступала в свои права. В таких метеорологических условиях конец календарной зимы более похож на весну, а погожим выходным днем жители республики могут выйти на пикник и порадовать себя и своих близких блюдами, приготовленными на мангале. Метеорологи прогнозируют довольно теплую погоду - днем столбики термометров в центре и на юге страны могут достигнуть +12 градусов по Цельсию.
Мясо и свежий овощной салат, кусочек брынзы, чистое небо над головой и робкое солнце, ну и, конечно, хорошая компания - что еще нужно, чтобы максимально приятно провести воскресенье.
Корреспондент Sputnik Молдова узнавал у профессионального повара, как правильно приготовить идеальный и тающий во рту шашлык.
Секрет приготовления идеального мяса,корреспонденту Sputnik Молдова рассказал профессиональный повар Владислав Буря.
"Можно добавить чуть-чуть сахара, он расщепляет мясо, и главное — больше лука. Не нужно класть приправы, все считают, что они такие вкусные, но на самом деле нет. Берите классику — соль и перец, даже лавровый лист — только по желанию. А больше ничего не надо. К говядине и свинине никогда не добавляйте лимон", — дал рекомендацию кулинар.© Sputnik / Евгений Одиноков
Собеседник также рассказал о том, чего добавлять ни в коем случае не стоит, и что сделает мясо жестким.
"Раньше делали на уксусе или белом вине, так вот, не стоит ни в коем случае так делать, потому что мясо станет жестким. Чтобы оно было мягким и сочным добавьте сахар. На пять килограммов хватит одной чайной ложки", — заключил повар.
Мясо для приготовления шашлыка должно быть хорошо вымочено в маринаде, после чего тщательно прожарено. Также, к шашлыку необходимо добавить побольше овощей и зелени, поскольку они содержат полезные пищевые волокна и клетчатку, которые способствуют хорошему пищеварению.
Для шашлыка лучше выбирать нежирные сорта мяса. Баранину, например. А со свинины, которую чаще всего используют, желательно предварительно срезать весь жир.
В приготовлении мяса на углях в Молдове существует некое негласное соревнование. Одни маринуют мясо в вине, другие - в пиве, третьи в уксусе, добавляют всевозможные специи. При этом каждый считает, что именно его шашлык - самый вкусный в республике. Но все-таки главное в этом процессе - чтобы рядом были самые близкие люди, в компании которых можно не только насладиться вкусом приготовленными на углях кусочками мяса, но и просто отогреться душой.
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