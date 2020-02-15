Как в Молдове не угробить себя - парламент принял жесткие меры

За использование и продажу пакетов и посуды из пластика в Молдове в ближайшее время начнут штрафовать, законопроект о внесении дополнений в Кодекс о правонарушениях принят депутатами в окончательном чтении на заседании парламента в четверг.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Парламент решил "бить леем" тех, кто продолжит использовать в стране пластиковые пакеты и посуду. Штрафы составят от 60 до 90 условных единиц (от 3000 до 4500 леев) для физических лиц и 120-140 у.е. для юридических (6000-7000). Такое решение приняли молдавские парламентарии на минувшей неделе.

Штрафы распространяются также на использование и продажу тарелок, стаканчиков, других столовых приборов, а также одноразовых пластиковых палочек, за исключением биоразлагаемых.

В пояснительной записке к принятому депутатами во втором чтении законопроекту сказано, что "в Молдове важно как на государственном уровне, так и на уровне каждого гражданина повысить осведомленность о необходимости изменения привычек, обеспечить устойчивое экономическое развитие с минимальным воздействием на окружающую среду". © Sputnik / Валерий Мельников Новая экологическая катастрофа в Кишиневе – что угрожает жителям столицы

Полный запрет на продажу пластиковых пакетов и посуды будет введен в республике с 1 января 2021 года, на текущем этапе реализация полиэтиленовых пакетов запрещена, вместо них в супермаркетах должны предлагать биоразлагаемые аналоги, которые, следует отметить, стоят в несколько раз дороже своих пластиковых "собратьев" (порядка 50 банов - пластиковый пакет, биоразлагаемый аналог - 1,5-2 лея).

Смерть для экологии

Тонны отходов (пластиковых пакетов, бутылок, упаковок) разбросаны сегодня вблизи молдавских сел, а зимний ветер разносит их на километры, и получается так, что загрязненными становятся десятки и даже сотни квадратных километров.

Чем грозит этот пластиковый хаос нашей стране и ее населению - ответ на этот вопрос дал председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

"Общеизвестно, что при разложении пластика выделяется целый ряд токсичных веществ. Прежде всего, это - хлорорганические соединения, которые, попадая в живую природу, в почву, крайне долго разлагаются, но непрерывно наносят вред окружающей среде, способствуют развитию у человека онкологических заболеваний", - рассказал эколог. © Sputnik / Мирослав Ротарь Источник процветания или вонючая канава: что будет с рекой Бык

По словам эксперта, в зависимости от того, где разлагается полиэтилен или пластик, хлорорганические вещества проникают и в злаки, и в плоды фруктовых деревьев, а затем все это употребляет в пищу человек. Если этот процесс происходит непрерывно по всей цепи, то рано или поздно, опасные токсины могут подтолкнуть организм человека к возникновению онкопатологий.

Эколог утверждает, что уже сегодня необходимо максимально сократить реализацию вредной упаковки и тары, наладить сортировку мусора. Более того, специалист приветствует новый закон, принятый парламентом Молдовы, согласно которому в республике, начиная с 2021 года, будет полностью ограничена реализация пластиковой одноразовой тары, посуды, полиэтиленовых пакетов.

Назад к "авоськам"

Корреспондент Sputnik Молдова решил пообщаться с молдавскими женщинами и узнать, ка хозяйки реагируют на возможность ходить с раритетами - матерчатыми многоразовыми сумками и сетками, которые можно не выбрасывать, а, простирнув, вновь взять с собой, намереваясь идти за покупками.

"Меня не смущает этот запрет, все правильно решили депутаты. Сейчас необязательно ходить со старыми "бабушкиными" сумками, в супермаркетах продаются довольно надежные и нейтральные по цветовой гамме сумки. Купить несколько и использовать долгое время. Это - даже экономия", - рассказала жительница сектора Чеканы Светлана.

Другая женщина по имени Ирина и вовсе поделилась с корреспондентом Sputnik Молдова своими соображениями о том, что простую матерчатую сумку, с которой приходится идти в магазин, можно преобразовать в стильный имиджевый предмет, подходящий под предметы гардероба, которые хозяйка надела, отправляясь за покупками.

"Я умею хорошо шить и такую сумку изготовлю для себя самостоятельно. Можно украсить внешнюю сторону яркой аппликацией, добавить блестки, ручки сплести из разноцветных нитей. Вы даже меня подтолкнули на мысль - с этого можно начать небольшой бизнес, изготавливая такие предметы на заказ", - рассказала женщина.

Другая покупательница в столичном супермаркете на Рышкановке отметила, что инициатива парламентариев - правильная, поскольку даже во дворах многоквартирных домов в городе пакеты заполонили все. Сильный ветер раздувает их в том числе на детскую площадку, где малыши нередко принимают пакеты за своеобразные игрушки. Такая шалость таит в себе немало рисков, поскольку ребенок рискует подхватить инфекцию, занимаясь таким сомнительным развлечением.

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