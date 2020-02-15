15:02 15 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.70
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Церковь им. Александра Невского в Бендерской крепости, архивное фото.

Сегодня у православных Молдовы - большой праздник: подробности

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
18710
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200215/29191755/segodnya-u-pravoslavnykh-moldovy-bolshoy-prazdnik-podrobnosti.html

Сегодня православные христиане отмечают большой церковный праздник - Сретенье Господне, этот день считается одним из первых во встрече весны.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Православные верующие отмечают сегодня Сретенье Господне. Праздник получил свое название в честь того, что в этот день произошла встреча младенца Иисуса Христа со святыми Симеоном и Анной. Само слово "сретение" и означает "встреча".

У евреев существовал закон, по которому каждого первенца родители на 40-й день жизни должны были приносить в храм. В исполнение этого закона Дева Мария пришла со своим сыном в храм.
Православный календарь 2020
© Sputnik / Moldova
Православный календарь на 2020 год

Туда же по внушению Святого Духа явился и старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Его сопровождала Анна-пророчица — праведная старица, которая давно ждала пришествия Христа.

В народе этот день считали днем первой встречи весны (вторая встреча приходится на Сороки, третья — на Благовещенье). Сретенские заморозки считались последними. Этот день был одним из самых больших праздников весны.

Праздник был известен под названием Громниц. В этот день было принято приносить в церковь для освещения свечи. Потом во время грозы (и, соответственно, грома) их зажигали, чтобы отогнать беду. Громницы (так называли сами свечи) давали также в руки умирающим, чтобы к нему не смогла подойти нечистая сила.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Серьезный пожар в Окницком районе: огонь едва не уничтожил церковь - фото
Православная церковь отмечает день Нестора-летописца: чем он знаменит
Задорный малыш развеселил всю церковь на церемонии крещения - чудесное видео
Теги:
Сретение, праздник, христиане, православные


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина в защитной маске и с букетом в День святого Валентина на одной из улиц Гонконга
Коронавирус пусть подождет: День всех влюбленных в Китае и не только
#ПочтаПобеды: защитник Ленинграда Константин Фёдорович ждёт ваших писем
#ПочтаПобеды: защитник Ленинграда ждет ваших писем - видео
Военное присутствие США и России за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться