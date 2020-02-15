Сегодня у православных Молдовы - большой праздник: подробности

Сегодня православные христиане отмечают большой церковный праздник - Сретенье Господне, этот день считается одним из первых во встрече весны.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Православные верующие отмечают сегодня Сретенье Господне. Праздник получил свое название в честь того, что в этот день произошла встреча младенца Иисуса Христа со святыми Симеоном и Анной. Само слово "сретение" и означает "встреча".

У евреев существовал закон, по которому каждого первенца родители на 40-й день жизни должны были приносить в храм. В исполнение этого закона Дева Мария пришла со своим сыном в храм. © Sputnik / Moldova Православный календарь на 2020 год

Туда же по внушению Святого Духа явился и старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Его сопровождала Анна-пророчица — праведная старица, которая давно ждала пришествия Христа.

В народе этот день считали днем первой встречи весны (вторая встреча приходится на Сороки, третья — на Благовещенье). Сретенские заморозки считались последними. Этот день был одним из самых больших праздников весны.

Праздник был известен под названием Громниц. В этот день было принято приносить в церковь для освещения свечи. Потом во время грозы (и, соответственно, грома) их зажигали, чтобы отогнать беду. Громницы (так называли сами свечи) давали также в руки умирающим, чтобы к нему не смогла подойти нечистая сила.

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