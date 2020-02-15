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Лесозаготовка

В Приднестровье решено запретить вывоз древесины

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200215/29203226/v-pridnestrove-resheno-zapretit-vyvoz-drevesiny.html

Запрещение будет действовать со дня официального опубликования, на данный момент оно отражено в указе приднестровского лидера.

ТИРАСПОЛЬ, 15 фев – Sputnik. В Приднестровье будет введен запрет на вывоз древесины с территории региона. Такую меру предписывает указ лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Запрет вводится в целях сохранения на территории Приднестровья лесов, являющихся государственным достоянием народа, а также охраны окружающей природной среды", - отмечено в документе.

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Запрет вывоза с территории Приднестровья действует как на древесину, так и на изделия из нее. В частности, вскоре невозможно будет вывезти из региона лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой или заболонью или грубо брусованные или небрусованные.

Под запрет подпадает топливная древесина в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах, в виде щепок или стружки, а также опилки и древесные отходы и скрап.

Вывезти с территории Приднестровья невозможно будет бондарную древесину, расколотые бревна, сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль, а также щепа и аналогичная древесина и лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий.

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Теги:
запрет, древесина, Приднестровье


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