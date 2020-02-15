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Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана

Исторические материалы о приднестровских афганцах вышли в электронном издании

© Sputnik / А. Соломонов
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200215/29206892/istoricheskie-materialy-o-pridnestrovskikh-afgantsakh-vyshli-v-elektronnom-izdanii.html

В регионе презентовали мультимедийный сайт, на котором соберут все истории о воинах-афганцев из Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 15 фев – Sputnik. В Приднестровье состоялась презентация Электронного издания, в которые вошли исторические сочинения, выбранные по итогам XI Республиканского творческого конкурса.

Конкурс проводился в 2019 году и был посвящен 30-летию вывода советских войск из Афганистана по теме: "И память сердца говорит…". Материалы призеров были включены в состав Архивного фонда Приднестровья.

"Исторические сочинения построены на документальной основе, в них использованы данные из личных, семейных фондов, а также живых документов памяти, которые передаются из поколения в поколение. Здесь есть письма тех, кто ушел и не вернулся", - рассказала начальник службы управления документацией и архивами Зинаида Тодорашко.

Вывод войск советского контингента из Демократической Республики Афганистан
© Sputnik / Александр Гращенков
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Конкурсанты в сочинениях осветили военные действия в Афганистане, отразившиеся на судьбах приднестровцев. Они описали истории конкретных семей, представив сведения о погибших, захороненных на территории Приднестровья периода войны в Афганистане, данные об учтенных погребениях на территории региона воинов-интернационалистов, выполнявших свой долг за пределами Советского Союза в период с 1956 по 1989 годов, а также воспоминания и личные биографии конкретных людей, непосредственных участников трагических событий.

Всего намечается выпустить 500 электронных изданий для различных министерств и ведомств, а также образовательных учреждений региона.

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Теги:
вывод советских войск из Афганистана, афганцы, Приднестровье


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