Исторические материалы о приднестровских афганцах вышли в электронном издании

ТИРАСПОЛЬ, 15 фев – Sputnik. В Приднестровье состоялась презентация Электронного издания, в которые вошли исторические сочинения, выбранные по итогам XI Республиканского творческого конкурса.
Конкурс проводился в 2019 году и был посвящен 30-летию вывода советских войск из Афганистана по теме: "И память сердца говорит…". Материалы призеров были включены в состав Архивного фонда Приднестровья.
"Исторические сочинения построены на документальной основе, в них использованы данные из личных, семейных фондов, а также живых документов памяти, которые передаются из поколения в поколение. Здесь есть письма тех, кто ушел и не вернулся", - рассказала начальник службы управления документацией и архивами Зинаида Тодорашко.
Всего намечается выпустить 500 электронных изданий для различных министерств и ведомств, а также образовательных учреждений региона.
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