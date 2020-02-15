Как разнятся цены на продукты питания в Кишиневе, Тирасполе и Одессе

Мониторинг проводился в наиболее крупных торговых сетях, а также на центральных рынках этих городов и во внимание принимались минимальные цены на продукты.

ТИРАСПОЛЬ, 15 фев – Sputnik. Анализ цен по продуктам питания в Кишиневе, Тирасполе и Одессе продемонстрировал, на какие товары в каких городах они существенно выше. Таким любопытным обзором поделилось министерство экономразвития Приднестровья.

Мониторинг проводился в наиболее крупных торговых сетях, а также на центральных рынках, и при его проведении принимались во внимание минимальные цены на продовольственные товары. Цены все указаны в приднестровских рублях. Курс почти эквивалентен молдавскому лею. 100 леев равны 95 рублям.

Существенная разница заметна в ценах на рыбу, особенно свежего карпа. Килограмм этой рыбы в Тирасполе в крупных торговых сетях, а также на центральных рынках почти одинаков – 43,2 и 45,5 приднестровских рублей соответственно. А в двух других города дороже. В Кишиневе – 71,36 и 46,4, в Одессе – 62,36 и 52,85. Также и толстолобик. Килограмм в супермаркете и на рыночном прилавке в Тирасполе – 32,5 и 25,5, в Кишиневе – 42,59 и 24,03, в Одессе – 33,03 приднестровских рубля на базаре (стоимость в торговых сетях не обозначена в отчете).

По мясу цены также сильно разнятся. Лидерство по высоте запрашиваемой стоимости при этом каждый раз меняется. За охлажденную свинину (мякоть) в магазине и на рынке в главном городе Приднестровья просят по 92,5 и 70 рублей, в Одессе – по 82,51 и 72,67, в Кишиневе – по 63,01 и 69,59. А вот за шею охлажденной свинины города можно разместить в другой последовательности: в Одессе – 98,93 и 79,27, в Тирасполе - 92 и 70, в Кишиневе – 72,29 и 69,59 рублей.

По куриному мясу. Если в продаже голени, бедра, окорочка и потрошенные тушки, то стоимость в трех городах примерно одинаковая, а если грудка, то в торговой сети обходится для жителей Кишинева значительно дороже. В кишиневской – 73,31, в одесской – 68,17, в тираспольской – 52. Когда как по ценам на базаре выстраивается уже другая цепочка: Одесса, Кишинев, Тирасполь – 62,10, 58,46 и 49 соответственно.

По цене мяса охлажденной говядины весомая разница от остальных городов в супермаркетах Одессы – 101,87 за килограмм. Когда как в Кишиневе и Тирасполе цифры похожие – 86,45 и 88.

Кишинев лидирует в высокой цене на вермишель, как в магазинах, так и на рынках – 27,74 и 28,1 за килограмм. В то же время в Тирасполе – 10,1-14,4 и 10, а в Одессе – 12,62 и 13,21. Также столица Молдовы "на высоте" и по стоимости яблок – 15,95 в торговой сети и 5,57 на базаре. В Одессе – 12,88 и 4,62, в Тирасполе – 3,5-9,6 и 4,5.

Одесса номер "один" по высоким ценам в продаже фасоли. В сети и на базаре – 44,66 и 26,42 соответственно. Когда как в Кишиневе – 24,03 и 18,56, а в Тирасполе – 23,7-28 и 22. Южная столица Украины также впереди по стоимости цельного пастеризованного молока 2,5% жирности. В супермаркете и на рынке она достигает 16,96 и 19,82. В Кишиневе, а также в Тирасполе это цифры иного порядка: 8,28 и 8,3, а также 10,9-11 и 11.

Тирасполь же "преуспел" в цене на кукурузную крупу. В торговой сети на рынке – 16-25 и 7,5. Когда как в Кишиневе – 8,24 и 9,28, а в Одессе – 7,6 и 11,89 рублей.

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