Как разнятся цены на продукты питания в Кишиневе, Тирасполе и Одессе

ТИРАСПОЛЬ, 15 фев – Sputnik. Анализ цен по продуктам питания в Кишиневе, Тирасполе и Одессе продемонстрировал, на какие товары в каких городах они существенно выше. Таким любопытным обзором поделилось министерство экономразвития Приднестровья.
Мониторинг проводился в наиболее крупных торговых сетях, а также на центральных рынках, и при его проведении принимались во внимание минимальные цены на продовольственные товары. Цены все указаны в приднестровских рублях. Курс почти эквивалентен молдавскому лею. 100 леев равны 95 рублям.
По мясу цены также сильно разнятся. Лидерство по высоте запрашиваемой стоимости при этом каждый раз меняется. За охлажденную свинину (мякоть) в магазине и на рынке в главном городе Приднестровья просят по 92,5 и 70 рублей, в Одессе – по 82,51 и 72,67, в Кишиневе – по 63,01 и 69,59. А вот за шею охлажденной свинины города можно разместить в другой последовательности: в Одессе – 98,93 и 79,27, в Тирасполе - 92 и 70, в Кишиневе – 72,29 и 69,59 рублей.
По куриному мясу. Если в продаже голени, бедра, окорочка и потрошенные тушки, то стоимость в трех городах примерно одинаковая, а если грудка, то в торговой сети обходится для жителей Кишинева значительно дороже. В кишиневской – 73,31, в одесской – 68,17, в тираспольской – 52. Когда как по ценам на базаре выстраивается уже другая цепочка: Одесса, Кишинев, Тирасполь – 62,10, 58,46 и 49 соответственно.
По цене мяса охлажденной говядины весомая разница от остальных городов в супермаркетах Одессы – 101,87 за килограмм. Когда как в Кишиневе и Тирасполе цифры похожие – 86,45 и 88.
Одесса номер "один" по высоким ценам в продаже фасоли. В сети и на базаре – 44,66 и 26,42 соответственно. Когда как в Кишиневе – 24,03 и 18,56, а в Тирасполе – 23,7-28 и 22. Южная столица Украины также впереди по стоимости цельного пастеризованного молока 2,5% жирности. В супермаркете и на рынке она достигает 16,96 и 19,82. В Кишиневе, а также в Тирасполе это цифры иного порядка: 8,28 и 8,3, а также 10,9-11 и 11.
Тирасполь же "преуспел" в цене на кукурузную крупу. В торговой сети на рынке – 16-25 и 7,5. Когда как в Кишиневе – 8,24 и 9,28, а в Одессе – 7,6 и 11,89 рублей.
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