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В Кишиневе прошли мероприятия, приуроченные к дате вывода войск из Афганистана, архивное фото

Молдова отмечает 31 год завершения вывода советских войск из Афганистана

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200215/29209950/moldova-otmechaet-31-god-zaversheniya-vyvoda-sovetskih-vojsk-iz-afganistana.html

Более 12 тысяч жителей Молдавии воевали в Афганистане в составе Ограниченного контингента советских войск.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. В 2020 году исполняется 31 год с момента вывода советских войск из Афганистана. В Молдове пройдут памятные мероприятия, приуроченные к этой дате. 

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В Кишиневе утром 15 февраля в кафедральном Рождественском соборе состоялась панихида по всем погибшим в Афганистане.

Ветераны афганской войны пройдут колонной от центральной площади до мемориала "Сыновьям Родины – вечная память". Также состоится торжественный митинг с участием представителей высших эшелоном власти и руководства Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова.

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Вечером  будет дан оружейный салют. По традиции, будут зачитаны имена 301 выходца из МССР, погибших в Афганистане.

В числе других мероприятий – встречи с ветеранами Афганистана, телепередачи, радиоэфиры, тематические выставки.

Около 12,5 тысячи наших земляков воевали в Афганистане в составе Ограниченного контингента советских войск.



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