Президент Молдовы поздравил ветеранов-афганцев: что им пожелал Додон

В 2020 году исполняется 31 год с момента вывода советских войск из Афганистана, президент Молдовы Игорь Додон обратился к ветеранам той войны, направив им самые теплые пожелания.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. День памяти героев войны в Афганистане, который отмечают сегодня в Молдове, предоставляет обществу возможность выразить глубокое уважение и признательность ветеранам той войны. С таким обращением выступил в субботу глава государства Игорь Додон в связи 31-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана.

"Несмотря на прошедшие годы, о трагических событиях в Афганистане, оставивших глубокий след в нашей памяти, знают и помнят и сегодняшние поколения. Многие из участников той войны не вернулись, а многие вернулись не только с физическими, но и душевными ранами, надеясь на поддержку общества, так необходимую для восстановления и интеграции", - отметил президент. © Sputnik / Нина Зотина Розенбаум: ездил в Афганистан, потому что там были мои братья и сестры

Он также подчеркнул, что в память о выходцах из Молдовы, проявивших на афганской войне стойкость, мужество и благородство, граждане нашей страны обязаны не допускать проявления любых форм дискриминации, недоброжелательства и нетерпимости. Ничто не может быть превыше мира и свободы, уточнил Додон.

"Руководство страны уделяло и впредь будет уделять особое внимание социальной защите ветеранов. Мы понимаем, что в этой сфере есть еще недочеты, и я буду контролировать, чтобы правительство и ответственные учреждения предприняли совместные усилия для улучшения данной ситуации", - заявил глава государства.

Он поблагодарил ветеранов-афганцев и пожелал им и их близким крепкого здоровья, благополучия и душевного спокойствия.

В Кишиневе утром 15 февраля в кафедральном Рождественском соборе состоялась панихида по всем погибшим в Афганистане. © Sputnik / Andrey Solomonov Годовщина вывода советских войск из Афганистана 21

Ветераны афганской войны прошли колонной от центральной площади до мемориала "Сыновьям Родины – вечная память". Также в столице проходит торжественный митинг с участием представителей высших эшелонов власти и руководства Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова.

Вечером будет дан оружейный салют. По традиции, будут зачитаны имена 301 выходца из МССР, погибших в Афганистане. Около 12,5 тысячи наших земляков воевали в Афганистане в составе Ограниченного контингента советских войск.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK