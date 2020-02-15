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Президент РМ Игорь Додон, архивное фото.

Президент Молдовы поздравил ветеранов-афганцев: что им пожелал Додон

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200215/29210107/prezident-moldovy-pozdravil-voinov-afgantsev-chto-im-pozhelal-dodon.html

В 2020 году исполняется 31 год с момента вывода советских войск из Афганистана, президент Молдовы Игорь Додон обратился к ветеранам той войны, направив им самые теплые пожелания.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. День памяти героев войны в Афганистане, который отмечают сегодня в Молдове, предоставляет обществу возможность выразить глубокое уважение и признательность ветеранам той войны. С таким обращением выступил в субботу глава государства Игорь Додон в связи 31-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана. 

"Несмотря на прошедшие годы, о трагических событиях в Афганистане, оставивших глубокий след в нашей памяти, знают и помнят и сегодняшние поколения. Многие из участников той войны не вернулись, а многие вернулись не только с физическими, но и душевными ранами, надеясь на поддержку общества, так необходимую для восстановления и интеграции", - отметил президент.
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Он также подчеркнул, что в память о выходцах из Молдовы, проявивших на афганской войне стойкость, мужество и благородство, граждане нашей страны обязаны не допускать проявления любых форм дискриминации, недоброжелательства и нетерпимости. Ничто не может быть превыше мира и свободы, уточнил Додон.

"Руководство страны уделяло и впредь будет уделять особое внимание социальной защите ветеранов. Мы понимаем, что в этой сфере есть еще недочеты, и я буду контролировать, чтобы правительство и ответственные учреждения предприняли совместные усилия для улучшения данной ситуации", - заявил глава государства.

Он поблагодарил ветеранов-афганцев и пожелал им и их близким крепкого здоровья, благополучия и душевного спокойствия. 

В Кишиневе утром 15 февраля в кафедральном Рождественском соборе состоялась панихида по всем погибшим в Афганистане.
© Sputnik / Andrey Solomonov
Годовщина вывода советских войск из Афганистана
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Ветераны афганской войны прошли колонной от центральной площади до мемориала "Сыновьям Родины – вечная память". Также в столице проходит торжественный митинг с участием представителей высших эшелонов власти и руководства Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова.

Вечером  будет дан оружейный салют. По традиции, будут зачитаны имена 301 выходца из МССР, погибших в Афганистане. Около 12,5 тысячи наших земляков воевали в Афганистане в составе Ограниченного контингента советских войск.

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Теги:
Додон, поздравление, Афганистан, война


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