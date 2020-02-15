Президент Молдовы поздравил ветеранов-афганцев: что им пожелал Додон

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. День памяти героев войны в Афганистане, который отмечают сегодня в Молдове, предоставляет обществу возможность выразить глубокое уважение и признательность ветеранам той войны. С таким обращением выступил в субботу глава государства Игорь Додон в связи 31-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана.
"Несмотря на прошедшие годы, о трагических событиях в Афганистане, оставивших глубокий след в нашей памяти, знают и помнят и сегодняшние поколения. Многие из участников той войны не вернулись, а многие вернулись не только с физическими, но и душевными ранами, надеясь на поддержку общества, так необходимую для восстановления и интеграции", - отметил президент.© Sputnik / Нина Зотина
Он также подчеркнул, что в память о выходцах из Молдовы, проявивших на афганской войне стойкость, мужество и благородство, граждане нашей страны обязаны не допускать проявления любых форм дискриминации, недоброжелательства и нетерпимости. Ничто не может быть превыше мира и свободы, уточнил Додон.
"Руководство страны уделяло и впредь будет уделять особое внимание социальной защите ветеранов. Мы понимаем, что в этой сфере есть еще недочеты, и я буду контролировать, чтобы правительство и ответственные учреждения предприняли совместные усилия для улучшения данной ситуации", - заявил глава государства.
Он поблагодарил ветеранов-афганцев и пожелал им и их близким крепкого здоровья, благополучия и душевного спокойствия.
В Кишиневе утром 15 февраля в кафедральном Рождественском соборе состоялась панихида по всем погибшим в Афганистане.© Sputnik / Andrey Solomonov
Ветераны афганской войны прошли колонной от центральной площади до мемориала "Сыновьям Родины – вечная память". Также в столице проходит торжественный митинг с участием представителей высших эшелонов власти и руководства Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова.
Вечером будет дан оружейный салют. По традиции, будут зачитаны имена 301 выходца из МССР, погибших в Афганистане. Около 12,5 тысячи наших земляков воевали в Афганистане в составе Ограниченного контингента советских войск.
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