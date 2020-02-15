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Взятка, иллюстративное фото.

Сложно в это поверить: какие взятки дают граждане Молдовы

© CC0 / Pixabay / pasja1000
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200215/29210896/slozhno-v-eto-poverit-kakie-vzyatki-dayut-grazhdane-moldovy.html

Граждане Молдовы дали в качестве взяток в 2019 году порядка полумиллиарда леев, что на 111 миллионов больше, чем в 2017-м, такие данные содержатся в исследовании, проведенном по заказу Программы по развитию Организации Объединенных наций.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Взяточничество продолжает процветать в Молдове, а его объемы растут, несмотря на попытки государства побороть этот бич молдавского общества. Лишь за минувший 2019 год граждане Молдовы дали 516 миллионов леев в виде взяток за скорейшее решение своих проблем, что на 111 миллионов больше, чем, к примеру, в 2017 году. Такие данные содержатся в отчете Программы по развитию Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Из общего объема взяток, которые давали граждане Молдовы в минувший год, 319 миллионов пришлось на долю физических лиц, и лишь 197 миллионов заплатили в виде "мзды" экономические агенты. 

В исследовании указано, что среди основных причин взяточничества в Молдове - небольшие зарплаты, которые выплачивают госслужащим, а также менталитет граждан, привыкших десятилетиями именно таким образом "решать вопросы". 

Если провести социологический срез молдавского общества, получается интересная картина. Среднестатистический гражданин страны за 2019 год давал взятку более 5 раз, в 2017 году - менее 4 раз за 12 месяцев. В случае с экономическими агентами ситуация - не менее плачевная, бизнесмены же, в среднем, за весь минувший год вынуждены были давать взятку более 3 раз.
Патрульная полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Однако есть и "позитивные" новости - размер взяток, которые граждане Молдовы давали в 2019 году, сократился. В 2019 году физические и юридические лица в республике давали в виде взяток от 50 леев до 20 тысяч леев. В 2017-м эти цифры были более впечатляющими - от 50 леев до 500 тысяч леев.

"В то же время возросла нетерпимость населения к феномену коррупции", - говорится в социологическом исследовании. 

Так, порядка 62% всего населения республики (по сравнению 45% в 2017 году) и 83% экономических агентов (по сравнению с 61% в 2017-м году) считают коррупцию абсолютно неприемлемой и заявляют о неготовности давать взятку, а решать все вопросы исключительно законным путем. 

Результаты социсследования демонстрируют, что, как рядовые граждане (73%), так и экономические агенты (80%) понимают, что взяточничество должно повлечь за собой законные санкции, как по отношению к коррупционеру, так и к тому, кто пытается заплатить "мзду". В целом, порядка 87 процентов респондентов ответили, что в случае вымогательства взятки, они непременно обратятся в профильные ведомства, ведущие в Молдове борьбу с коррупцией.

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Теги:
размер, взятки, граждане, Молдова


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