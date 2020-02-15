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Премьер-министр Ион Кику принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Премьер-министр Молдовы: мы не должны забывать о подвиге ветеранов-афганцев

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200215/29213878/premer-ministr-moldovy-my-ne-dolzhny-zabyvat-o-podvige-veteranov-afgantsev.html

Премьер-министр Молдовы и члены кабмина республики приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Сотни цветов возложили кишиневцы на черные гранитные плиты с именами уроженцев республики, павших в ходе войны в Афганистане. Почтить память тех, кто не вернулся, и поблагодарить ветеранов той войны на мемориал "Сыновьям Родины - вечная память" пришли члены правительства страны и премьер-министр Ион Кику. 

"Мы не должны давать политической оценки той войне, поскольку не граждане Молдовы решили вмешаться туда. Но наш святой долг - не предавать забвению вашу самоотверженность, не забывать о физических и душевных ранах, которые оставила та война. Ваше мужество и героизм, заслуживают восхищения, соответствующего отношения независимого и суверенного государства - Республики Молдова", - заявил премьер, обращаясь к ветеранам.
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Правительство республики обеспечило ветеранов войны в Афганистане новыми социальными гарантиями - бесплатным полисом обязательного медицинского страхования, увеличит выплаты вдовам солдат и офицеров, павших в боях в Афганистане. Также в кабмине рассматривают возможность транспорта для инвалидов той войны. 

В 2020 году исполняется 31 год с момента вывода советских войск из Афганистана. Около 12,5 тысячи наших земляков воевали в Афганистане в составе Ограниченного контингента советских войск. 301 из них погибли, выполняя свой интернациональный долг.

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Теги:
заявление, Ион Кику, вывод войск, память, война в Афганистане


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