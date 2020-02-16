Кто следит за жителями Молдовы - интересные детали

За минувший год в республике стало больше на пять частных детективов, а также на два охранных агентства, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с законом.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. В начале 2020 года в республике официально зарегистрированы 120 охранных агентств и 33 частных детектива. Такие данные содержатся в отчете, представленном Генеральным инспекторатом полиции.

Большинство охранных агентств (90) и частных детективов (24) работают в столице Молдовы, остальные - в регионах.

Согласно законодательству, частные детективы, работающие в Молдове, имеют право собирать информацию, в том числе компрометирующие материалы, заниматься розыском людей и потерянных ценных предметов, бороться со шпионажем, поставленным на поток, определять авторов анонимных сообщений, способствовать в сборе данных по уголовным делам, помогая в их расследовании правоохранительным органам республики. © Sputnik / Владимир Астапкович СИБ отрицает причастность к незаконной прослушке телефонов

За последние шесть месяцев минувшего года число частных охранных агентств пополнилось двумя организациями. Более того, на несколько сотен выросло количество объектов, находящихся под частной охраной - до 47 тысяч 746.

В 2020 году 353 сотрудника частных охранных агентств способствовали соблюдению общественного порядка, выезжая на вызовы совместно с экипажами полиции. Всего охранниками, работающими в агентствах, за год были задержаны 185 человек, которые совершили различные преступления, а также пресечены дебоши 946 граждан Молдовы, нарушавших общественный порядок.

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