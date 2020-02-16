Мед может стать деликатесом: что губит пчел в Молдове

Чересчур высокие температуры беспокоят пчеловодов, они влияют на сбор меда и развитие насекомых в любое время года.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Климатические изменения, которые в последние годы все отчетливее ощущаются в Молдове, негативно сказываются на отрасли пчеловодства. Об этом заявил глава профильной Ассоциации Штефан Кондратюк.

Специалист привел в пример ситуацию, сложившуюся несколько лет назад. Пчеловодам было трудно собрать акациевый мед, потому что деревья расцвели на 2-3 недели раньше срока. К тому времени пчелиные семьи еще окончательно не развились.

Нынешней необычно теплой зимой некоторые пчеловоды уже столкнулись с проблемой: пчелиные семьи начали размножаться раньше времени, что может сказаться на их дальнейшем функционировании.

"В этом случае, когда отмечаются высокие температуры, и в ульях ощущается недостаток вентиляции, пчелиная семья реагирует на это температуры и может расширить свое гнездо. В таких условиях есть повышенный риск того, что инстинкт подскажет пчелам о том, что начинается активный сезон", - пояснил Кондратюк. © Sputnik / Evghenii Panasenco Ложка дегтя: почему ЕС отказывается от молдавского меда

Глава Ассоциации пчеловодов Молдовы отметил, что избежать рисков смогут те пчеловоды, которые основательно подготовились к зимовке. А именно - обеспечили пчел достаточным количеством еды, а ульи - хорошей вентиляцией. Пока таких большинство, отмечают в Ассоциации пчеловодов.

"Мы рекомендуем пчеловодам постоянно следить за ситуацией. Так как в некоторых семьях уже появилась детва", - отметил Кондратюк.

Официально в Молдове насчитывается семь тысяч пчеловодов. По данным профильной Ассоциации, в республике ежегодно производится порядка 5-6 тонн меда.

Урожай меда в 2019 году оказался ниже ожиданий пчеловодов, так как весной по всей Молдове погибли более двух тысяч пчелиных семей. Причиной массового мора самых трудолюбивых насекомых стали ядохимикаты, которыми обрабатывают плодовые деревья. © Sputnik / Miroslav Rotari Сладкая пятница - в Кишиневе открылась ярмарка меда 21

Каждую весну молдавские пчеловоды теряют до 40 процентов рабочих пчел, а средняя сумма ущерба для пасечника, у которого погибло сразу несколько пчелиных семей, составляет от около 10-20 тысяч леев, в зависимости от размера пасек.

Пчеловод Виталий Жереги рассказал корреспонденту Sputnik Молдова, что в его хозяйстве весной прошлого года погибли 17 пчелиных семей, еще 12 серьезно пострадали. Инвестиции в производство меда растут с каждым годом, однако цены остаются на прежнем уровне, что провоцирует убытки пчеловодческих хозяйств и дальнейшее сокращение объемов производства меда.

В Ассоциации пчеловодов Молдовы считают, что правительству необходимо срочно обратить внимание на эту проблему и внести в законодательство изменения, которые урегулируют проблему - прежде всего в области соблюдения правил обработки полей и упрощения процедур констатации ущерба пчеловодческих хозяйств.

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