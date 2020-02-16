В Тирасполе уже готовятся к Масленице: что планируют на проводы зимы

Масличные гуляния, которые традиционно завершают зимний период по старославянской традиции, проводятся в Приднестровье ежегодно.

ТИРАСПОЛЬ, 16 фев – Sputnik. В главном городе Приднестровья – Тирасполе уже задумались о подготовке к Масленице. План мероприятий обсудили на заседании представители разных городских управлений и предприятий, сообщили в местной администрации.

Широкая Масленица развернется на площади Суворова.

"Праздничное оформление площади, спортивно-развлекательная программа, выступления артистов и творческих коллективов, выносная торговля с обязательным присутствием свежеприготовленных блинов – все это обещает тираспольчанам веселое и интересное времяпровождение", - уверяют в администрации.

Традиционный обряд провода зимы - сжигание чучела Масленицы запланирован на обед - на 14.00.

В этом году Прощальное воскресенье, которое обычно завершает Масленичную неделю и в которое провожают зиму сжиганием чучела, весьма символично совпало с первым днем весны – 1 марта, а значит, началом другого традиционного праздника "Мэрцишор".

Поэтому в этот же день откроется ежегодная декада ярких культурных мероприятий под знаком Мэрцишора. "Двойной" праздник отразится и на тематическом оформлении площади, оно в этом году будет "масленично-мэрцишорным".

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