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Масленица в Тирасполе

В Тирасполе уже готовятся к Масленице: что планируют на проводы зимы

© Sputnik / Ирина Ляхова
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200216/29207178/v-tiraspole-uzhe-gotovyatsya-k-maslenitse-chto-planiruyut-na-provody-zimy.html

Масличные гуляния, которые традиционно завершают зимний период по старославянской традиции, проводятся в Приднестровье ежегодно.

ТИРАСПОЛЬ, 16 фев – Sputnik. В главном городе Приднестровья – Тирасполе уже задумались о подготовке к Масленице. План мероприятий обсудили на заседании представители разных городских управлений и предприятий, сообщили в местной администрации.

Широкая Масленица развернется на площади Суворова.

"Праздничное оформление площади, спортивно-развлекательная программа, выступления артистов и творческих коллективов, выносная торговля с обязательным присутствием свежеприготовленных блинов – все это обещает тираспольчанам веселое и интересное времяпровождение", - уверяют в администрации.

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Традиционный обряд провода зимы - сжигание чучела Масленицы запланирован на обед - на 14.00.

В этом году Прощальное воскресенье, которое обычно завершает Масленичную неделю и в которое провожают зиму сжиганием чучела, весьма символично совпало с первым днем весны – 1 марта, а значит, началом другого традиционного праздника "Мэрцишор".

Поэтому в этот же день откроется ежегодная декада ярких культурных мероприятий под знаком Мэрцишора. "Двойной" праздник отразится и на тематическом оформлении площади, оно в этом году будет "масленично-мэрцишорным".

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Теги:
Масленица, Приднестровье


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