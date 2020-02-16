Были ничейными, но обрели дом - куда поместили бродячих собак в Кишиневе

Проблема бездомных собак является одной из самых острых для Кишинева, потому что на протяжении многих лет она игнорировалась муниципальными властями.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. В молдавской столице был открыт новый комплекс, предназначенный для размещения бездомных собак. Площадь нового приюта для бродячих животных составила 800 квадратных метров. Работы по обустройству объекта длились менее двух месяцев с тех пор, как генеральный примар Кишинева поставил соответствующую задачу перед профильными службами столичной администрации.

© Photo : Facebook / Ion Ceban Ион Чебан принял участие в открытии нового комплекса, предназначенного для размещения бездомных собак из столицы, площадью 800 м².

Столичный градоначальник подчеркнул, что главной целью городских властей в этом вопросе является постоянный контроль за численностью бродячих собак в столице. Сейчас животные, которых ранее отловили и стерилизовали, содержатся в хороших условиях, за ними следят и хорошо кормят.

"Мы намерены стерилизовать более 500 собак в мае, когда представители Международной ветеринарной ассоциации World Vets проведут вторую миссию по стерилизации бездомных животных в Кишиневе", - написал мэр города на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

От имени муниципалитета волонтерам, принимавшим участие в стерилизации отловленных бродячих животных, выдали дипломы за содействие в решении такой важной для города проблемы.

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