Были ничейными, но обрели дом - куда поместили бродячих собак в Кишиневе

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. В молдавской столице был открыт новый комплекс, предназначенный для размещения бездомных собак. Площадь нового приюта для бродячих животных составила 800 квадратных метров. Работы по обустройству объекта длились менее двух месяцев с тех пор, как генеральный примар Кишинева поставил соответствующую задачу перед профильными службами столичной администрации.
"Мы решили расширить возможности Центра для решения проблемы большого числа бродячих животных, пойманных на улице или привезенных добровольцами для стерилизации и впоследствии содержащихся в вольерах под наблюдением в послеоперационный период", - заявил генпримар Кишинева Ион Чебан на открытии приюта.© Photo : Facebook / Ion CebanИон Чебан принял участие в открытии нового комплекса, предназначенного для размещения бездомных собак из столицы, площадью 800 м².
Столичный градоначальник подчеркнул, что главной целью городских властей в этом вопросе является постоянный контроль за численностью бродячих собак в столице. Сейчас животные, которых ранее отловили и стерилизовали, содержатся в хороших условиях, за ними следят и хорошо кормят.
"Мы намерены стерилизовать более 500 собак в мае, когда представители Международной ветеринарной ассоциации World Vets проведут вторую миссию по стерилизации бездомных животных в Кишиневе", - написал мэр города на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.
От имени муниципалитета волонтерам, принимавшим участие в стерилизации отловленных бродячих животных, выдали дипломы за содействие в решении такой важной для города проблемы.
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