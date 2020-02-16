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Ион Чебан принял участие в открытии нового комплекса, предназначенного для размещения бездомных собак из столицы, площадью 800 м².

Были ничейными, но обрели дом - куда поместили бродячих собак в Кишиневе

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200216/29214565/byli-nicheynymi-no-obreli-dom-kuda-pomestili-brodyachikh-sobak-v-kishineve.html

Проблема бездомных собак является одной из самых острых для Кишинева, потому что на протяжении многих лет она игнорировалась муниципальными властями.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. В молдавской столице был открыт новый комплекс, предназначенный для размещения бездомных собак. Площадь нового приюта для бродячих животных составила 800 квадратных метров. Работы по обустройству объекта длились менее двух месяцев с тех пор, как генеральный примар Кишинева поставил соответствующую задачу перед профильными службами столичной администрации.

Ион Чебан принял участие в открытии нового комплекса, предназначенного для размещения бездомных собак из столицы, площадью 800 м².
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Ион Чебан принял участие в открытии нового комплекса, предназначенного для размещения бездомных собак из столицы, площадью 800 м².
"Мы решили расширить возможности Центра для решения проблемы большого числа бродячих животных, пойманных на улице или привезенных добровольцами для стерилизации и впоследствии содержащихся в вольерах под наблюдением в послеоперационный период", - заявил генпримар Кишинева Ион Чебан на открытии приюта.

Столичный градоначальник подчеркнул, что главной целью городских властей в этом вопросе является постоянный контроль за численностью бродячих собак в столице. Сейчас животные, которых ранее отловили и стерилизовали, содержатся в хороших условиях, за ними следят и хорошо кормят. 

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"Мы намерены стерилизовать более 500 собак в мае, когда представители Международной ветеринарной ассоциации World Vets проведут вторую миссию по стерилизации бездомных животных в Кишиневе", - написал мэр города на своей персональной страничке в социальной сети Facebook. 

От имени муниципалитета волонтерам, принимавшим участие в стерилизации отловленных бродячих животных, выдали дипломы за содействие в решении такой важной для города проблемы.

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Теги:
бродячие животные, Кишинев, приют, собаки


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