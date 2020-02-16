В Кишиневе орудуют авто-мошенники - водителям надо быть начеку

Ловкие на руку и не знающие, что такое совесть, люди идут на всякие ухищрения, чтобы нелегальным путем заработать себе на жизнь, об этом следует знать автолюбителям, ведь мошенники могут подстерегать на каждом шагу.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Некоторые молдавские автолюбители утверждают, что в последние несколько недель на трассах столицы активизировались так называемые "случайно-сбитые" пешеходы, которые внезапно выскакивают с обочины, где, как правило стоят припаркованные автомобили. Их необычайно трудно заметить и не менее нелегко от них отвязаться, потому как "жертвы" наезда угрожают вызвать полицию, вымогая деньги с автолюбителей.

Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить, какими, в принципе, бывают так называемые авто-"подставы", и как их "режиссеры" и участники стремятся заработать?

Случайно сбитые

Поистине международный способ автоподставы, широко распространенный в Китае и других азиатских странах, сегодня набирает обороты и в России, и в ряде стран СНГ. Ради наживы мошенники готовы превратиться в настоящих каскадеров и рисковать собственной жизнью: они бросаются под колеса, словно супергерои, а затем требуют денег, угрожая вызовом полиции и последующим лишением прав.

Удивительно, но это работает. Обезопасить себя от таких "разводов" поможет видеорегистратор, заодно у вас есть шанс стать автором смешного ролика вроде этого:

Предприимчивые детишки

Представьте ситуацию: водитель выходит из торгового центра на парковку с единственным желанием — поскорее загрузить покупки в багажник и отправиться на дачу или домой. Садится за руль, сдает назад и вдруг слышит душераздирающий крик.

Нажимая на тормоз, в зеркалах заднего вида замечает подростка, который очень естественно имитирует боль, прыгает на одной ноге или держится за бок.

Суть нарушения понятна: наезд на пешехода и статья, предполагающая лишение прав на длительный период. Водитель — в панике, но "раненый" предлагает "договориться по-хорошему" в обмен на внушительную сумму, не вызывая сотрудников полиции. В итоге "виновник ДТП" соглашается практически на любые деньги, лишь бы не разбираться в ситуации по закону.

Подобным способом обычно "разводят" владельцев машин, не оборудованных парктрониками или камерами заднего вида. Видеорегистратор тут бесполезен, если он не оснащен второй камерой в корме автомобиля.

И если парковочное место не попало в зону наружного видеонаблюдения, полицейским будет сложно поверить, что травма получена не от удара о конкретное транспортное средство. В суде жертва мошенников вправе ходатайствовать о медицинской экспертизе. Однако соль в том, что водители зачастую и сами верят в то, что совершили наезд на пешехода.

Стекло от планшета

В последние годы на дорогах СНГ пользуется популярностью еще один изощренный вид мошенничества: фальшивый наезд на пешехода на "зебре". Те, кто устраивает такие подставы, как правило, под колеса не попадают, но имитируют ситуацию, в которой якобы повреждается их имущество, например, дорогие часы, смартфоны или планшеты.

Для убедительности "жертвы ДТП" прихрамывают, хватаются за бока, намекают на травму руки, на которой были часы.

Впрочем, такой тип автоподставы возможен и по вине самих водителей. Раньше в большинстве ПДД стран СНГ было правило, согласно которому транспортное средство должно снижать скорость перед "зеброй" в обязательном порядке. В современных требованиях этого пункта практически нет: главное — уступить дорогу пешеходам, тормозить при этом или ускоряться — решать водителю.

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