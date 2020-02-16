В Кишиневе орудуют авто-мошенники - водителям надо быть начеку

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Некоторые молдавские автолюбители утверждают, что в последние несколько недель на трассах столицы активизировались так называемые "случайно-сбитые" пешеходы, которые внезапно выскакивают с обочины, где, как правило стоят припаркованные автомобили. Их необычайно трудно заметить и не менее нелегко от них отвязаться, потому как "жертвы" наезда угрожают вызвать полицию, вымогая деньги с автолюбителей.
Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить, какими, в принципе, бывают так называемые авто-"подставы", и как их "режиссеры" и участники стремятся заработать?
Случайно сбитые
Поистине международный способ автоподставы, широко распространенный в Китае и других азиатских странах, сегодня набирает обороты и в России, и в ряде стран СНГ. Ради наживы мошенники готовы превратиться в настоящих каскадеров и рисковать собственной жизнью: они бросаются под колеса, словно супергерои, а затем требуют денег, угрожая вызовом полиции и последующим лишением прав.
Удивительно, но это работает. Обезопасить себя от таких "разводов" поможет видеорегистратор, заодно у вас есть шанс стать автором смешного ролика вроде этого:
Предприимчивые детишки
Представьте ситуацию: водитель выходит из торгового центра на парковку с единственным желанием — поскорее загрузить покупки в багажник и отправиться на дачу или домой. Садится за руль, сдает назад и вдруг слышит душераздирающий крик.
Нажимая на тормоз, в зеркалах заднего вида замечает подростка, который очень естественно имитирует боль, прыгает на одной ноге или держится за бок.
Суть нарушения понятна: наезд на пешехода и статья, предполагающая лишение прав на длительный период. Водитель — в панике, но "раненый" предлагает "договориться по-хорошему" в обмен на внушительную сумму, не вызывая сотрудников полиции. В итоге "виновник ДТП" соглашается практически на любые деньги, лишь бы не разбираться в ситуации по закону.
Подобным способом обычно "разводят" владельцев машин, не оборудованных парктрониками или камерами заднего вида. Видеорегистратор тут бесполезен, если он не оснащен второй камерой в корме автомобиля.
И если парковочное место не попало в зону наружного видеонаблюдения, полицейским будет сложно поверить, что травма получена не от удара о конкретное транспортное средство. В суде жертва мошенников вправе ходатайствовать о медицинской экспертизе. Однако соль в том, что водители зачастую и сами верят в то, что совершили наезд на пешехода.
Стекло от планшета
В последние годы на дорогах СНГ пользуется популярностью еще один изощренный вид мошенничества: фальшивый наезд на пешехода на "зебре". Те, кто устраивает такие подставы, как правило, под колеса не попадают, но имитируют ситуацию, в которой якобы повреждается их имущество, например, дорогие часы, смартфоны или планшеты.
В подобных "ДТП" владельцы дорогих гаджетов запугивают водителей вызовом полиции. Чтобы угроза была более действенной, они напоминают о лишении водительских прав того, кто "сбил" такого "пешехода".
Для убедительности "жертвы ДТП" прихрамывают, хватаются за бока, намекают на травму руки, на которой были часы.
Впрочем, такой тип автоподставы возможен и по вине самих водителей. Раньше в большинстве ПДД стран СНГ было правило, согласно которому транспортное средство должно снижать скорость перед "зеброй" в обязательном порядке. В современных требованиях этого пункта практически нет: главное — уступить дорогу пешеходам, тормозить при этом или ускоряться — решать водителю.
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