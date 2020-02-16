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Автомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом

В Кишиневе орудуют авто-мошенники - водителям надо быть начеку

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200216/29215869/v-kishineve-oruduyut-avto-moshenniki-voditelyam-nado-byt-nacheku.html

Ловкие на руку и не знающие, что такое совесть, люди идут на всякие ухищрения, чтобы нелегальным путем заработать себе на жизнь, об этом следует знать автолюбителям, ведь мошенники могут подстерегать на каждом шагу.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Некоторые молдавские автолюбители утверждают, что в последние несколько недель на трассах столицы активизировались так называемые "случайно-сбитые" пешеходы, которые внезапно выскакивают с обочины, где, как правило стоят припаркованные автомобили. Их необычайно трудно заметить и не менее нелегко от них отвязаться, потому как "жертвы" наезда угрожают вызвать полицию, вымогая деньги с автолюбителей.

Арест, иллюстративное фото.
© CC0 / Pixabay / 4711018
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Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить, какими, в принципе, бывают так называемые авто-"подставы", и как их "режиссеры" и участники стремятся заработать? 

Случайно сбитые

Поистине международный способ автоподставы, широко распространенный в Китае и других азиатских странах, сегодня набирает обороты и в России, и в ряде стран СНГ. Ради наживы мошенники готовы превратиться в настоящих каскадеров и рисковать собственной жизнью: они бросаются под колеса, словно супергерои, а затем требуют денег, угрожая вызовом полиции и последующим лишением прав.

Удивительно, но это работает. Обезопасить себя от таких "разводов" поможет видеорегистратор, заодно у вас есть шанс стать автором смешного ролика вроде этого:

Предприимчивые детишки

Представьте ситуацию: водитель выходит из торгового центра на парковку с единственным желанием — поскорее загрузить покупки в багажник и отправиться на дачу или домой. Садится за руль, сдает назад и вдруг слышит душераздирающий крик.

Нажимая на тормоз, в зеркалах заднего вида замечает подростка, который очень естественно имитирует боль, прыгает на одной ноге или держится за бок.

Суть нарушения понятна: наезд на пешехода и статья, предполагающая лишение прав на длительный период. Водитель — в панике, но "раненый" предлагает "договориться по-хорошему" в обмен на внушительную сумму, не вызывая сотрудников полиции. В итоге "виновник ДТП" соглашается практически на любые деньги, лишь бы не разбираться в ситуации по закону.

Сумочка.
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Подобным способом обычно "разводят" владельцев машин, не оборудованных парктрониками или камерами заднего вида. Видеорегистратор тут бесполезен, если он не оснащен второй камерой в корме автомобиля.

И если парковочное место не попало в зону наружного видеонаблюдения, полицейским будет сложно поверить, что травма получена не от удара о конкретное транспортное средство. В суде жертва мошенников вправе ходатайствовать о медицинской экспертизе. Однако соль в том, что водители зачастую и сами верят в то, что совершили наезд на пешехода.

Стекло от планшета

В последние годы на дорогах СНГ пользуется популярностью еще один изощренный вид мошенничества: фальшивый наезд на пешехода на "зебре". Те, кто устраивает такие подставы, как правило, под колеса не попадают, но имитируют ситуацию, в которой якобы повреждается их имущество, например, дорогие часы, смартфоны или планшеты. 

В подобных "ДТП" владельцы дорогих гаджетов запугивают водителей вызовом полиции. Чтобы угроза была более действенной, они напоминают о лишении водительских прав того, кто "сбил" такого "пешехода".
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Для убедительности "жертвы ДТП" прихрамывают, хватаются за бока, намекают на травму руки, на которой были часы.

Впрочем, такой тип автоподставы возможен и по вине самих водителей. Раньше в большинстве ПДД стран СНГ было правило, согласно которому транспортное средство должно снижать скорость перед "зеброй" в обязательном порядке. В современных требованиях этого пункта практически нет: главное — уступить дорогу пешеходам, тормозить при этом или ускоряться — решать водителю.

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Теги:
вымогательство, мошенничество, автомобилисты, Кишинев


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