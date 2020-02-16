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Подземный переход у здания Академии наук Молдовы, архивное фото.

Подземный ад в Кишиневе намерены ликвидировать - планы примэрии

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200216/29217641/podzemnyy-ad-v-kishineve-namereny-likvidirovat-plany-primerii.html

За 2020 год администрация главного города Молдовы планирует капитально отремонтировать пять подземных переходов в Кишиневе, из них уберут коммерческие ларьки, а по завершению работ там будет светло и чисто.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Состояние подземных переходов в Кишиневе вызывает гнев и возмущение жителей столицы, которые утверждают, что вынуждены идти по ним, как по полосе препятствий. Поломанные ступени, отсутствие нормального освещения, сырость, опасность ограбления - все это встречает тех, кто спускается в эту "муниципальную преисподнюю". 

Генеральный примар столицы после оценки состояния подземок в городе сообщил, что администрация Кишинева займется ремонтом этих коммуникаций. 

В планах примэрии на 2020 год - приведение в порядок пяти подземных переходов в городе. Проекты по реабилитации ряда подземных переходов в городе были разработаны давно институтом "Chisinauproiect", однако не были реализованы по сей день. Речь идет о переходах по улицам Теилор (пересечение с проспектом Дачия), Дечебал (пересечение с проспектом Дачия), Ион Крянгэ (возле Педагогического университета) о подземке у Академии наук Молдовы и еще об одной у торгового центра "MallDova".
Подземный переход в Кишиневе
© Sputnik /
В подземных переходах Кишинева - настоящая весенняя капель
 

В нынешнем году столичная администрация намерена отремонтировать эти коммуникации, реконструировать лестницы, заменить системы иллюминации, установить пандусы для удобства людей с ограниченными возможностями и молодых родителей с детскими колясками, обновить, в целом, сами подземные галереи.

На уходящей неделе генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан отправился с проверкой по подземным переходам, после чего вышел к прессе и рассказал, как будут восстанавливать эти объекты, находящиеся в удручающем состоянии.

"В 22 подземных переходах столицы порядка 80 процентов арендаторов площадей нерегулярно осуществляют выплаты. Они либо сильно задерживают выплаты, либо не платят совсем. Один из экономических агентов и вовсе задолжал примэрии 13 миллионов леев", - сообщил тогда Чебан.

Что же касается восстановления всех подземных переходов в городе, Чебан пообещал отремонтировать их в четырехлетний срок. Злостных неплательщиков арендной платы, а также тех, кто занимал площади в переходах, нарушая законодательные нормы, Чебан попросил добровольно освободить занимаемые помещения.

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Теги:
планы, примэрия, Кишинев, ремонт, переход


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