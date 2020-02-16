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Ion Chicu la Ștefan Vodă

Ион Кику побывал в родном селе Марии Биешу – какие вопросы обсуждались

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200216/29219012/ion-kiku-pobyval-rodnom-sele-marii-bieshu-kaike-voprosy-obsuzhdali.html

Глава молдавского кабмина Ион Кику посетил село Волинтирь района Штефан-Водэ, где обсудил с примарами ряда населенных пунктов вопросы развития региона, внедрения инфраструктурных проектов и привлечения инвестиций.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. В субботу премьер-министр Ион Кику отправился с рабочей поездкой в район Штефан-Водэ, а именно в знаменитое село Волинтирь, где родилась примаданна молдавской оперы, народная артистка СССР Мария Биешу.

Глава кабмина встретился там с руководством района, с примарами сел Попяска, Ермоклия, Фештелица, Штефэнешть.

Представители местной публичной власти проинформировали премьер-министра о сложностях, с которыми сталкиваются, а также обсудили возможности развития своих населенных пунктов. Особо остро, по словам примаров, сегодня стоит проблема миграции из сел, а демографические тенденции, сложившиеся за последние полтора десятилетия, они считают опасными.
Доллары
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Одним из основных важных вопросов для развития сел района является восстановление трассы Волинтирь-Ермоклия, ведущей к границе с Украиной. По мнению представителей местной власти, реабилитация трассы позволила бы придать новый импульс процессу приграничной торговли.

"Возможно, эта трасса является тем элементом, который поспособствует развитию района, в целом. Правительство проведет необходимые расчеты, чтобы выяснить те возможности для развития приграничной торговли, которые даст восстановление этой дороги. Мы также обсудим этот вопрос с представителями власти Украины", - заявил Кику.

Ion Chicu la Ștefan Vodă
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Ion Chicu la Ștefan Vodă
Еще одной важной проблемой, которая беспокоит районные власти, является острая нехватка педагогов и медработников в селах региона. Об этом они сообщили главе кабмина, попросив решить вопрос с привлечением молодых специалистов в провинцию.

Кику проинформировал примаров и руководство районов Штефан-Водэ, что в текущем году на ремонт дорого в регионах Молдовы правительство выделило порядка 1 миллиарда леев, а на восстановление системы уличного – около 140 миллионов леев. Часть этих средств пойдет и на восстановление соответствующей инфраструктуры в селах района Штефан-Водэ.

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Теги:
развитие, инфраструктура, район Штефан Водэ, поездка, Ион Кику


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