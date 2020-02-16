Как будут следить за автолюбителями в Молдове и штрафовать их - подробности

Ежедневно в Единый центр монитора дорожного движения поступает до девяти тысяч стоп-кадров с камер видео наблюдения, установленных на кишиневских перекрестках, но в недалеком будущем работы станет больше, систему слежения планируют расширить.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. На модернизацию системы мониторинга дорожного движения по всей стране потребуется 237 миллионов леев, заявил глава Службы информационных технологий МВД Молдовы Адриан Шова.

По его словам, речь идет об установке оборудования на участках, где сейчас вообще не ведется наблюдение, а также о переоснащении уже имеющихся точек. Только в Кишиневе их насчитывается порядка 47. В общей сложности работа по модернизации системы продлится порядка трех лет.

"Согласно концепции, предполагается установка оборудования на 125-ти пунктах. Мы знаем, что в Кишиневе для мониторинга дорожного движения нам необходимо 500 камер", - отметил Шова. © Sputnik / Алексей Мальгавко Пешеходы в Молдове в выходные должны быть внимательнее - можно получить штраф

Сотрудник МВД пояснил, что у камер, установленных в столице уже завершился срок эксплуатации. Кроме того, современная техника, которую планирует закупить МВД, даст больше возможностей для выявления нарушений.

"Например, одного устройства может быть достаточно, для того, чтобы вести наблюдение за двумя или четырьмя полосами сразу. Кроме того, некоторые системы позволяют отслеживать водителей с непристегнутыми ремнями или неправильно припаркованные автомобили", - рассказал Шова.

По замыслу разработчиков концепции, новые камеры не будут раздражать водителей во время фотосъемки. Они работают без яркой вспышки, которая могла бы отвлечь внимание шофера.

Как отметил глава Службы информационных технологий МВД, в новом проекте система мониторинга должна стать максимально функциональной. Однако окончательные требования к технике еще предстоит утвердить.

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